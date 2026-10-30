Indicatoarele, amplasate în zona nodurilor rutiere și a spațiilor de servicii, sunt menite să atragă atenția celor care se îndreaptă spre sensul greșit înainte să iasă în fața mașinilor. În paralel, un proiect de lege propune anularea permisului pe trei ani pentru această abatere gravă.

O palmă neagră, semnul de acces interzis și un mesaj scris cu litere mari, pe un fond fluorescent. Așa arată panourile prin care drumarii încearcă să îi oprească pe șoferi înainte să ajungă pe sensul greșit al autostrăzii.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acest avertisment este pus înaintea unei greșeli care poate avea urmări deosebit de grave. Odată ajuns pe contrasens, șoferul devine un pericol pentru fiecare mașină care vine spre el, iar ceilalți șoferi care circulă regulamentar au la dispoziție doar câteva secunde să îl evite.”

Acestea au fost puse în toate zonele unde există riscul ca șoferii să intre pe contrasens pe autostradă, inclusiv în parcări.

Alina Sabou, purtător de cuvânt DRDP Timișoara: „Montăm în continuare indicatoare suplimentare, să fie cât mai vizibile pentru șoferi, mai ales în nodurile rutiere unde au fost deseori cazuri de intrare pe contrasens.”

În urmă cu o lună, un bărbat de 73 de ani a pătruns pe contrasens, pe A1, în județul Timiș, și a circulat așa aproximativ doi kilometri, până când a provocat un accident.

Șoferii văd cu ochi buni noile panouri.

Șofer TIR: „De obicei sunt utile, că unii au foarte mult tupeu și intră chiar pe interzis. Vă dați seama, sunt viețile altora în pericol!”

Șofer: „E OK, e OK. Și la Viena e așa.”

În prezent, această abatere extrem de periculoasă se pedepsește doar cu amendă și suspendarea permisului pentru 120 de zile. Parlamentarii pregătesc însă sancțiuni mai dure. Un proiect depus la Senat propune ca șoferilor care comit această abatere să le fie anulat permisul de conducere și să nu mai poată susține un nou examen timp de trei ani.

Nicolae Istrat, profesor de legislație rutieră: „E greu de înțeles cum unii dintre conducătorii auto ignoră pericolul și mai ales pericolul propriu, că el se află în mașina în care intră pe contrasens.”

Inițiatorii susțin că pedepsele actuale nu îi descurajează suficient pe cei care pun în pericol viața celorlalți. Propunerea este încă în procedură parlamentară.