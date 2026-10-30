Au fost premiate și restaurarea unor clădiri istorice, amenajările interioare și proiectele dedicate spațiilor comerciale și culturale. Specialiștii au discutat despre rolul inteligenței artificiale în arhitectură.

Insula Lacul Morii din București, un spațiu care timp de aproape 40 de ani a fost greu accesibil publicului, a fost transformată într-un parc de aproximativ trei hectare și jumătate. La categoria spații publice, a fost cel mai apreciat proiect de către juriu. Au fost amenajate alei de promenadă, locuri de joacă, pontoane și zone de relaxare, iar o parte din vegetația existentă a fost păstrată.

Laura Dinu Constantin, arhitect: „Noi am avut încă din faza de concurs abordarea aceasta de a reclădi pe baza naturii existente, de la insulele de vegetație care susțin biodiversitatea cu platforme pentru păsări și toată abordarea aceasta, bazată pe natură, a fost una care a fost apreciată de juriu.”

La ediția din acest an au participat peste 400 de proiecte din mai multe categorii, de la locuințe individuale și colective până la amenajări interioare și restaurări. Printre câștigători se numără și clădiri vechi, care au fost modernizate.

Corespondent Pro TV: „Acest apartament de pe Calea 13 Septembrie din București se află într-un bloc construit în anii '80. Locuința a fost complet reamenajată și transformată într-un spațiu modern. Arhitecții au profitat de forma neobișnuită a încăperilor, au creat spații de depozitare și au păstrat în amenajare obiecte vechi care au aparținut familiei. Proiectul a câștigat premiul pentru amenajări interioare rezidențiale. În Reșița, un fost cămin muncitoresc, construit în urmă cu peste 50 de ani, a fost transformat într-un bloc de locuințe sociale. Înainte, clădirea avea 90 de unități de locuit. După reabilitare, au fost amenajate 50 de apartamente, fiecare cu baie, bucătărie și balcon propriu. Proiectul a fost premiat la categoria locuințe colective”.

Câștigătorii au fost aleși de un juriu internațional, format din arhitecți cu experiență. Au contat aspectul construcțiilor și felul în care acestea răspund nevoilor oamenilor.

Emil Ivănescu, arhitect/organizatorul concursului: „Calitatea arhitecturii contemporane în București, dar și în România, s-a schimbat foarte mult, și în bine, pentru că odată și arhitecții sunt capabili, dar sunt și clienți beneficiari care de ceva vreme, au început să pună mai mult preț pe calitatea design-ului, pe calitatea obiectului de arhitectură și pe calitatea spațiului public în București”.

Tema ediției din acest an a fost „AI versus Arhitect". Inteligența artificială este folosită tot mai mult în arhitectură, iar organizatorii au pus în discuție felul în care tehnologia schimbă munca arhitecților și cât de mult poate interveni în procesul de creație.