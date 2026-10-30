Foștii membri ai guvernului spun că, în niciun caz, n-au avantajat pe nedrept vreo companie.

Și lansează ipoteza că verificarea de acum ar putea fi un pretext pentru ca social-democrații să favorizeze anumite grupuri.

Radu Oprea, noul ministru PSD al Apărării, vrea ca ancheta Corpului de Control să arate dacă specificațiile tehnice cerute de armată se regăsesc în echipamentele finanțate prin SAFE. Responsabilii vor verifica și dacă prețurile contractelor sunt justificate în comparație cu ofertele altor competitori.

Radu Oprea, ministrul Apărării: „Nu a fost transparență. Nu ar trebui să constatăm dacă procedurile sunt corecte sau nu? Cei care au luat decizia, dacă sunt bune sau mai puțin bune, trebuie să răspundă în fața cetățenilor și, dacă s-a încălcat legea, și a instituțiilor din România.”

Foștii membri din guvern susțin că au respectat legea și regulile impuse de UE pentru programul SAFE.

Mihai Jurca, fostul șef al cancelariei prim-ministrului: „Niciunul din contractele acestea nu au fost căpușate de niciun grup de interese și s-ar putea ca această atenție sporită să fie pentru a putea cupla aceste grupuri de interese la contractele din SAFE. Evaluarea a fost făcută de fiecare minister judicios și știu că tot ceea ce s-a făcut acolo este corect.”

Radu Miruță, fostul ministru al apărării: „Poate că după ce primește concluziile raportului Corpului de Control le trimite intern în PSD, să vadă și rețeaua PSD cum se pot gestiona astfel de contracte fără firme intermediare, fără companii de la partid care să se înțepe la banii din SAFE, fără a face vreo preferință cuiva sau altcuiva, ci cu respectarea completă a legii.”

Prin SAFE, România a primit o alocare de 16,68 miliarde de euro. Până acum, am primit de la Comisia Europeană 2,5 miliarde de euro. 4,2 miliarde sunt rezervate pentru infrastructură, iar restul ar trebui să meargă la echipamente militare.

Ce va primi România prin SAFE

Țara noastră a semnat contracte pentru platforme de transport auto multifuncționale, nave, elicoptere, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme de rachete antiaeriene, sisteme antidronă, radare de supraveghere și muniție - unele achiziționate în comun cu alte țări europene.

În plus, împreună cu Ucraina ar trebui să producem drone. Ținta este ca, în medie, jumătate din producția acestor echipamente să fie făcută în România.

De pildă, navele vor fi produse în totalitate la șantierul naval Mangalia 2 Mai, a cărui cumpărare de către Rheinmetall a fost aprobată de guvern la începutul acestei luni. Jumătate din producția mașinilor de luptă va fi făcută la Mediaș.

Comisia Europeană a invitat statele membre să facă propuneri și pentru a doua rundă a programului SAFE, cu un buget de 21,3 miliarde de euro.