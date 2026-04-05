Dacă vă doriți un bebeluș, țineți cont că hormonii de stres contractă uterul, iar acesta nu va primi o eventuală sarcină. Între 20 și 35 de ani, celulele reproducătoare feminine sunt tinere și apte să formeze un embrion sănătos genetic.

Dr Andreas Vythoulkas, medic specialist infertilitate: „Dar eu nu vreau copii, e alegerea fiecăruia, dar le spun - lăsați câteva ovocite. Am multe paciente, care au făcut carieră strălucită, ziceau că nu vor copii. Și într-o zi - "Vreau copil!". Dacă acest gând vine la 42 de ani e cam târziu”.

Dacă nu vreţi acum copii, medicii va recomandă recoltarea celulelor reproducătoare feminine, numite ovocite, la o vârstă cât mai tânără. Și congelarea lor. Se recolteză după câteva zile de tratament și după o intervenție minimă, cu sedare ușoară, care durează 2 minute.

Dr Andreas Vythoulkas, medic specialist infertilitate: „Noi doctorii nu ne place să spunem stresul sau ceva care nu putem să-l controlăm care impactează. Am patologia respectivă, asta e tratamentul - nu ne plac lucrurile generale și teoretice. Când suntem stresați, se elimină o substanță, se numește oxitocină, la un nivel mai mare decât de obicei. Substanța respectivă o folosim noi, ginecologii, când provocăm travaliul, adică provocăm contracții uterine - o folosim pentru naștere. Când facem proceduri de fertilizare în vitro, poate să fie totul bine, avem embrionul perfect, uterul arată impecabil, dar punem embrionul în uter, iar pentru aproximativ 72 de ore, rămâne liber în uter, nu se implantează. Cum sunt liberi, dacă suntem sub stres, există mici contracții uterine, și sunt eliminați din uter şi s-a eliminat tot. Stresul într-adevăr influențează într-o măsura destul de mare”.

Așa se întâmplă și la sarcinile obținute natural.

Corespondent PRO TV: „După 38 de ani, vârsta femeii, sarcina apare mai greu, acesta deoarece celulele reproducătoare au în număr mare malformații genetice. Medicii ne spun și că un cuplu din cinci descoperă probleme de infertilitate. Infertilitatea nu este o boală, ci este consecința bolilor unui partener”.

În România s-au născut cei mai puţini copii, din ultimii 40 de ani.