"Această comportare nechibzuită şi încălcarea principiilor care protejează vieţile oamenilor ne arată dispreţul faţă de eforturile diplomatice şi încălcarea legilor internaţionale. Suntem încă o dată confruntaţi cu un mare paradox: îi căutăm pe responsabili în acest Consiliu în care Federaţia Rusă, ca membru permanent, ar trebui să asigure respectarea Cartei ONU şi vedem că ea este agresorul. Această impunitate reprezintă o deviere de la principiile fundamentale şi scopul Cartei ONU, ceea ce este contrar principiilor noastre de menţinere a păcii şi securităţii prin bună-credinţă şi cooperare între statele membre. Mai mulţi membri ai Consiliului au arătat dinainte că acest tip de escaladare reprezintă o provocare la adresa păcii şi securităţii internaţionale şi trebuie condamnat ca atare", a afirmat Oana Ţoiu, luni, la Consiliul de Securitate al ONU, reunit la New York, la solicitarea României.

Ea a arătat, în discursul ţinut, că victimele agresiunii nu trebuie prezentate ca fiind ele însele agresori.

"În această sală, în Consiliul de Securitate, cuvintele au o mare putere. Este legitimitatea desăvârşită a acestei instituţii care găzduieşte un asemenea dialog, chiar dacă dialogul nu se poartă în termeni confortabili. Tocmai de aceea avem nevoie de răspunsuri, aşa cum am văzut şi în aceste zile, şi să se răspundă la aceste încălcări clare ale legilor internaţionale. Trebuie să sprijinim calea către pace la graniţa noastră. Tocmai de aceea vorbim astăzi aici şi vă suntem recunoscători pentru intervenţii. Adevărul nu iese singur la iveală, trebuie să fie protejat. Aşa cum ne protejăm pământul, apa şi aerul, trebuie să protejăm şi faptele. Acestea riscă să fie prost interpretate. Uneori, cei care nu au argumente ca să-şi explice comportamentul încearcă să fugă de responsabilitate şi încearcă să schimbe adevărul cu propriile poveşti. Prezenţa şi intervenţiile noastre de astăzi vin să apere adevărul ca să ne asigurăm că cei care sunt victimele agresiunii nu sunt reprezentaţi ei înşişi ca agresori. România va continua să fie un partener de încredere şi suntem recunoscători pentru sprijinul internaţional primit din partea comunităţii", a adăugat ministrul român al Afacerilor Externe.

Oana Ţoiu a reafirmat că analizele realizate de militarii români indică, fără tăgadă, că drona căzută peste un bloc de locuinţe, la Galaţi, este de provenienţă rusească.

"Analiza militarilor ne arată clar, fără îndoială, că drona care s-a lovit de blocul de la Galaţi este o dronă Geran de fabricaţie rusească. Concluzia este cea a raportului tehnic făcut de investigatorii tehnici şi prezentată publicului de preşedintele României. Ne bazăm pe dovezi de natură tehnică. Pe lângă inscripţia Geran 2 în caractere chirilice, fragmentele recuperate ne arată că şi componentele electronice - sistemul de navigaţie, modul de control, motorul, modul de construire - sunt similare cu cele ale altor drone Geran 2 recuperate anterior în România şi identificate ca fiind produse în Federaţia Rusă. Raportul mai arată şi inscripţii tehnice, urme de producere, materiale care folosesc acelaşi proces tehnologic, iar analiza chimică arată aceeaşi origine", a explicat Oana Ţoiu.

Oficialul român a spus că starea de război nu trebuie privită drept "noua normalitate", în Ucraina, cerând presiuni asupra Federaţiei Ruse pentru încetarea agresiunii în ţara vecină.

"Curajul ucrainenilor, sacrificiul lor, puterea de inovaţie şi rezistenţă trebuie să fie respectate şi sprijinite. Dar pentru că au puterea să se apere din ce în ce mai mult, nu trebuie să considerăm că aceasta este noua normalitate, ci să continuăm să creştem presiunea diplomatică asupra agresorului pentru a-l opri", a argumentat Oana Ţoiu.