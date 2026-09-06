Iar primul pas îl facem cu calm pentru tensiunea ascunsă în corpul nostru. Suntem perfect construiți și avem sisteme bune de protecție. Ne uităm, de exemplu, la o rețea extrem de fină de vase de sânge, prezentă în nas.

Această rețea se sparge dacă ne crește alarmant tensiunea arterială. Prevenim astfel accidentul vascular hemoragic.

În interiorul nasului, vedem așa-numita pată vasculară. O rețea fină de vase. Când crește tensiunea, prima dată se sparge această rețea. Apar sângerările nazale. Ele reprezintă cea mai bună protecție pentru creier. Ne explică medicul primar ORL, Adina Popescu:

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: Iar sângerarea nazală în cazul hipertensiunii e salvatoare. Când pacientul sângerează, tensiunea scade și nu mai pocnește un vas în cap. Un accident vascular hemoragic. A opri un epistaxis e mai simplu decât să tratezi un accident vascular hemoragic, una e să oprim sângerarea din nas și alta e să se spargă un vas în cap.

Așa vedem manifestarea hipertensiunii în special în cazul tinerilor. De aceea, o sângerare nazală trebuie însoțită de o măsurare a tensiunii. Dacă aveți deja tratament pentru bolile cardiovasculare, așa-numitele anticoagulante, iată de ce trebuie să știți:

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: În momentul în care ne crește tensiunea și pacientul e anticoagulat, apare sângerarea. Sunt pacienți care în momentul tensiunii crescute să sângereze de la nivel gingival sau de la baza de limbă, și acolo sunt rețele vasculare fine care se pot sparge.

Sângerarea poate fi la nivelul nasului, al cavității orale, dar și al urechii.

Uneori, pot apărea simultan amețeala, scăderea de auz, greața, durerea în ceafă. Sau auzul fluctuant.

Dr. Adina Popescu, medic primar ORL: Adică pacientul care are un eveniment hipertensiv are senzația că i s-a înfundat urechea. Și vine la noi, le facem audiogramă și vedem că e normal. „Da, dar ieri nu mai auzeam bine și m-am dus la cardiolog și mi-a găsit tensiune 24”, deci auzul e influențat de valoarea tensiunii.

Vine sezonul virozelor. Ibuprofenul e util pentru calmarea durerii, dar și împotriva febrei. Crește tensiunea. Iar picăturile pentru desfundarea nasului conțin substanțe care strâng vasele de sânge. Și cresc tensiunea.

Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: La pacienții hipertensivi pot să dea pusee care nu mai pot fi controlate cu medicamente. Medicamentul ibuprofen are efect și după ce întrerupi medicamentul. Foarte multe din picăturile de nas cresc tensiunea pentru că se absorb în vase și ajung în sistemul circulator și cresc tensiunea arterială.

Tensiunea arterială crescută, necontrolată, produce un accident vascular cerebral. 7 milioane de români suferă de hipertensiune. O parte importantă sunt foarte tineri.

În biologie, 1 plus 1 nu fac neapărat 2, ci pot face și 9 sau 10 - dacă vorbim despre o boală. De aceea, medicii ne recomandă ca, anual, să ne măsurăm tensiunea, indiferent de vârstă. Și în copilărie, se măsoară tensiunea arterială. Iar dacă aveți deja hipertensiune, se fac anual analize de sânge, care includ hemoleucograma, creatinina și glicemia. Vi le poate prescrie medicul de familie și sunt decontate de casa de asigurări.