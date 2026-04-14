Am terminat cu sărbătorile de Paște, iar până la grătarul de 1 Mai putem să ne punem pofta în cui. După o perioadă cu excese alimentare, cel mai bun remediu este o pauză digestivă și metabolică. Ce avem de făcut? Să bem multe lichide, ca să stimulăm eliminarea toxinelor din organism. Să renunțăm la alcool, zahăr și alimente grase care obosesc ficatul. Să echilibrăm flora intestinală prin consumul de probiotice și prebiotice. Și mai ales să punem accentul pe consumul de legume bogate în fibre și antioxidanți.

Primăvara umple piețele de verdețuri: spanac, salată, lobodă, ștevie, urzici, leurdă, ceapă și usturoi - adică frunze pline de apă, fibre, vitamine și minerale. Este momentul în care putem mânca pe săturate - chiar dacă abuzăm de crudități, avem doar beneficii pentru siluetă și sănătate! Toate verdețurile sunt bogate în vit. C, betacaroten, acid folic, fier, potasiu, magneziu, totul diluat în multă apă și cu puține calorii. Cruditățile au efect laxativ, diuretic, reglează glicemia, reduc colesterolul și cresc imunitatea.

Consumate proaspete sau gătite cu puțină grăsime, sunt ideale în salate, ciorbe sau tocănițe - cu cât mai colorate și mai diferite, cu atât mai bine! Spanacul, pătrunjelul și urzicile conțin doze mari de fier, cu efect antianemic - de preferat un mediu de gătit acid, cu suc de roșii sau zeamă de lămâie, care crește absorția fierului. Mărarul trebuie inclus în meniu, poate înlocui sarea în mâncare și ameliorează celulita.

Pătrunjelul este verdeața campioană în efecte benefice: are vitamina C mai multă decât în citrice, fier mai mult decât în spanac, fibre mai multe decât în prune, acid folic mai mult decât în broccoli și betacaroten mai mult decât în morcovi. Pătrunjelul e plin de antioxidanți, are proprietăți diuretice și ajută și la slăbit - ideal de consumat în cantități mari, sub formă de salată.

Care sunt legumele recunoscute pentru efectul Detox?

Anghinarea este planta care ajută ficatul să se refacă, mai ales după un exces de alcool sau grăsimi. Conține inulină, o fibră cu efect prebiotic, benefică pentru echilibrul florei intestinale. Ridichea neagră ajută digestia și stimulează producția de bilă - o puteți consuma ca atare sau în formă de suc.

Toată familia cruciferelor trebuie inclusă în meniu, de la varză la conopidă și broccoli. Compușii cu sulf neutralizează toxinele din organism și stimulează producția de enzime hepatice. Abuzați de varza nouă cu mărar - rezultate garantate! Prazul merită și el lăudat, conține substanțe cu efect diuretic și fibre cu acțiune prebiotică. La categoria ierburi aromatice, rozmarinul are efect protector hepatic și virtuți antiinflamatorii.

Completați meniul cu iaurt și produse lactate fermentate bogate în probiotice, iar la gustare ronțăiți câteva migdale. Nu strică câteva zile de pauză alimentară, cu efect detox… ca să facem loc pentru un alt ospăț.