Peste o sută de roboți au fost prezentați la centrul de expoziții, unde producătorii chinezi au atras atenția cu modele care execută salturi și coregrafii.

China mizează puternic pe această industrie. Cel mai recent plan cincinal al Beijingului prevede explicit accelerarea dezvoltării roboților umanoizi.

Iar datele oficiale arată că în 2025 existau deja peste 140 de producători și 330 de modele în țară.

Unii roboți sunt deja la muncă: în muzee și instituții publice din China continentală îi îndrumă pe vizitatori și oferă tururi ghidate.