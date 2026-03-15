Funcționăm la propriul curent electric. Creierul funcționează electric, la fel inima bate – cu ajutorul curentului electric. Informațiile din organele de simț sunt trimise spre creier electric. În organele pereche, cum sunt urechile, de exemplu, activitatea electrică nu este egală, apar amețeli sau instabilitate, ne spun medicii.

Activitatea electrică a urechii interne – dreapta-stânga – trebuie să fie egală. Doar în egalitate nu apar amețeli. Activitatea electrofiziologică se măsoară obiectiv.

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „În caz de amețeală cronică recurentă, în caz de instabilitate, de asimetrie între răspunsurile celor două urechi, în caz de ureche înfundată, tinitus.”

Rolul mușchilor oculari

Amețeala sau instabilitatea produsă de urechea internă intră în legătură și cu mușchii globului ocular. Se numește reflex vestibulo-ocular. Mișcă ochii în orbite în funcție de mișcările capului și reperele vizuale. Reflexul poate fi evaluat obiectiv, astfel încât medicul ORL să descopere cauza amețelilor.

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „Nu văd clar, am fost la oftalmologie și mi-a zis că sunt perfect, mi-a dat ochelari de corecție, atunci trebuie să vă gândiți că musculatura oculară nu primește informații egale. Ce înseamnă asta? Dacă ridic capul brusc avem senzația că ne fug imaginile, ne întoarcem brusc avem senzația de instabilitate. Am un copac în față, întorc capul brusc, am senzația că a fugit copacul cu mine. Sau nu pot să lucrez la computer – mă uit în jos, brusc în sus, pierd imaginile în această mișcare bruscă.”

De ce apar aceste senzații de instabilitate

De ce se întâmplă? Informațiile primite de mușchii ochilor, de la urechile interne, nu sunt egale. Aceste informații nu sunt vizibile la RMN cerebral, ci prin teste funcționale.

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „Vedem dacă reflexele vestibulo-oculare din utriculă și saculă funcționează corect și este singura poartă de vedere a acestor patologii, pentru că nici RMN nu poate să spună că o mică parte din ureche nu funcționează corect. Și are rolul de a informa despre mișcările pe verticală, urc scările, dau capul sus-jos.”

Testările obiective se fac la ORL și permit medicului să identifice precis cauzele amețelilor sau instabilității și să recomande tratamentul corespunzător.