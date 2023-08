O femeie a crezut că a făcut AVC, dar a avut un șoc când a primit diagnosticul. Totul a început de la o simplă amețeală

Megan Quinn, în vârstă de 23 de ani, din Scoția, a simțit că ceva nu era în regulă când s-a trezit într-o dimineață, în urmă cu doi ani.

Prietenul ei a observat că fața ei era căzută într-o parte și a sunat imediat la 111.

Cei care au preluat apelul le-au spus să se îndrepte către A&E, deoarece se credea că Megan, asistentă contabilă, ar fi putut suferi un accident vascular cerebral, scrie Mirror.

După ce a mers de la un medic la altul, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă cu trei zile înainte de Crăciun.

„M-am trezit și eram foarte amețită, prietenul meu mi-a spus că fața mea se lăsase într-o parte. Vedeam dublu. Nu mai trăisem niciodată așa ceva”, a declarat Megan pentru Glasgow Live.

„Mi-am sunat medicul de familie, dar era zi de sărbătoare, așa că nu a răspuns nimeni. Am ajuns să sun la 111 și mi-au spus să mă duc la Urgențe pentru că părea a fi un accident vascular cerebral. Aveam 23 de ani și eram îngrozită. La spital mi-au făcut o mulțime de teste și au fost fericiți să mă trimită acasă pentru că nu credeau că este vorba de un accident vascular cerebral, iar simptomele au început să se înrăutățească”, a mai declarat Megan.

Scleroza multiplă este o afecțiune care durează toată viața și care poate afecta creierul și măduva spinării, cauzând o gamă largă de simptome potențiale, inclusiv probleme cu vederea, mișcarea brațelor sau a picioarelor, pierderea simțurilor și a echilibrului.

„Mă duceam și mă întorceam de la oftalmolog văzând dublu și apoi m-au trimis la un RMN pentru că nu înțelegeau ce era în neregulă. M-am întâlnit cu un neurolog în februarie 2022 și mi s-a spus că este posibil să am SM. M-am gândit la ce e mai rău. M-am dus pentru o puncție lombară în martie și apoi am primit o scanare șase luni mai târziu, iar în decembrie am fost diagnosticată oficial”, a mai spus femeia.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 13-08-2023 15:25