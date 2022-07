Amețeala poate indica două urgențe medicale. Problemele au legătură cu creierul și urechea

Ameţeală, instabilitate, nesiguranţa la mers - toate aceste simptome apărute brusc. Sunaţi la 112 pentru că arată ca un vas în creier este afectat. Creierul este vascularizat prin patru magistrale importante - două artere carotide şi două artere vertebrale. Depuneri periculoase apar frecvent la bifurcaţia arterei carotide.

Dr Corneliu Toader, medic primar neurochirurg: „Aceasta bifurcaţie e o zonă supusă leziunilor date de fluxul sanguin permanent, vreme de o viaţă alimentează creierul, produce mici leziuni pe tunica intimă a arterei carotide.”

Pe aceste leziuni se lipesc celulele sanguine numite trombocite. Dar şi colesterolul, care circulă în sânge. Depunerile determină accidentul vascular cerebral ischemic. În primele trei ore de la apariţia simptomelor, un simplu tratament injectabil poate rezolva problema. Trec cele trei ore?

Dr Corneliu Toader Sincron dr Corneliu Toader medic primar neurochirurg: „Există două opţiuni de tratament, fie deschiderea arterei carotide şi curățarea plăcii de aterom, fie o posibilitate endovasculară de plasare a unui sistem din titan poate să restabilească circulația.”

Doar ameţeală, fără instabilitate, puteţi să mergeţi singur - posibil ca în urechea internă, de data aceasta, un mic vas de sânge să sufere.

Dr Ioana Vodă, medic primar ORL: „Pot să am fâșâială, ţiuit, dar pot să am şi amețeală. Dacă am o problemă în vasele mici, doar în zona asta am o surditate brusc instalată. Brusc m-am trezit că nu mai aud cu o ureche.”

Şi aceasta e o urgenţă medicală. Medicul ORL restabileşte circulaţia, dacă veniţi la timp. Apoi egalizează, prin exerciţii, urechea internă.

