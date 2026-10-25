Porțiuni mai dure sub piele. Nu dor. Este motivul pentru care sunt ignorate extrem de mult timp. Și ajung la peste 10 cm la diagnostic. Uneori, vorbim despre cancerele de părți moi, numite sarcoame. Ne explică medicul primar ortoped Mihai Nica.

Dr. Mihai Nica, Spitalul Universitar de Urgență București: „Trei sferturi dintre sarcoame sunt de părți moi și sunt foarte ușor de ignorat. O formațiune mai dură pe care o simți sub piele. Nu doare de foarte multe ori. Sarcoamele de părți moi, tumorile de părți moi, au o incidență crescătoare pe toată perioada vieții”.

Palpați o formațiune mai dură sub piele – mergeți la ecografie de părți moi. Nu există prevenție pentru aceste tumori, așadar contează diagnosticul cât mai rapid și tratamentul într-un centru specializat.

Aceleași tipuri de tumori apar, uneori, în os. Dar evoluția e mai zgomotoasă. Durerea se constată noaptea și… persistă.

Dr. Mihai Nica, Spitalul Universitar de Urgență București: „Majoritatea sunt la membrul inferior și în jurul genunchiului, femur, tibie, de obicei aici sunt localizate sarcoamele osoase. Durere osoasă permanentă, accentuare nocturnă, care nu cedează la analgezic obișnuit. Asta e un lucru pe care îl întâlnim foarte des în practică – pacienții asociază un traumatism, de multe ori acum foarte mult timp, în zona în care doare și poate fi descoperită o tumoră. Un traumatism nu generează o tumoră. Nu cauzează o tumoră, chiar dacă e de acum o săptămână sau de acum 10 ani”.

Medicii ne spun că, dacă am avut vreodată un cancer tratat cu succes și vindecat, să fim atenți la durerile osoase nocturne, care nu cedează la analgezic banal. Nu trec, aveți nevoie de control la ortopedie cât mai rapid.