Sunt sentimente atașate mâncării și calea sigură să acumulăm... prea multe calorii. Pofta disperată de mâncare se poate regla în prezent și endoscopic. Fără nici o tăietură, medicii întrerup comunicarea stomacului cu circuitele din creier. Și dispare senzația de foame ce pare de necontrolat.

În interiorul stomacului, medicii pot face suturi. Intervenția este endoscopică și utilă în tratamentul obezității. Ne explică medicul primar gastroenterolog, Andrei Haidar:

Dr. Andrei Haidar, medic primar gastroenterologie: „Obezitatea poate fi tratată și pe cale endoscopică, gastric sleeve endoscopic, se face minim invaziv prin endoscop, se coase stomacul, se micșorează, se pun niște fire de sutură. În funcție de forma cusutului, sub forma de U de exemplu, atât micșorează stomacul cât și îl scurtează. Să rămână un rezervor, care dă pacientului senzația de sațietate, adică că nu simte senzația de foame atât e des. Și din motivul ăsta slăbeşte, atât prin micșorarea stomacului cât și prin întârzierea evacuării mâncării din stomac”.

Senzația de foame scade semnificativ. Cusăturile întrerup conexiunea neuro-hormonală, care spune creierului să dea semnal de foame. Așa scade și... pofta. Dar după 4-5-6 ani, organismul se poate adapta la noua situaţie.

Dr. Andrei Haidar, medic primar gastroenterologie: „După 3-5-6 ani, se întâmplă ceva să se lărgească stomacul, noi remodelăm stomacul din nou şi punem 3-4 fire de sutură, la început, când facem prima oară, se pun mai multe fire de sutură.”

În acest timp, fără poftă excesivă de a mânca ... orice, comportamentul alimentar poate fi educat.

Ne uităm, din nou, în stomac, la hormonul grelină, produs de acest organ. Hormonul trimite creierului semnalul de foame.

Stomacul e irigat de artera gastrică stânga. O alimentare mai slabă cu sânge ar scădea producția hormonului de foame. Așa a apărut o intervenție endo-vasculară, prin care se pun particule inerte în vasul care alimentează stomacul. Ne arată principiul medicul Florin Bloj:

Dr. Florin Bloj, medic radiologie intervențională: „Ținta e de a reduce fluxul de la nivelul fundului stomacului, care e responsabil de producerea hormonului foamei, grelina. Prin injectare de particule şi reducere a fluxului la acest nivel, se reduce producția de grelină, automat se reduce senzația de foame. În mod clar, această procedura nu este comparabilă cu o procedură chirurgicală, nu scazi zeci de kilograme, se scade probabil 10% din greutatea corporală.”

Corespondent PROTV: „Senzația de foame e scăzută. Înseamnă timp să vă obișnuiți cu trei mese mici pe zi. Obişnuiţi creierul cu un un program alimentar care, menținut după ce dispare efectul intervenției, vă ajută să păstrați greutatea normală și sănătatea.”