pozitionată mai în față, el stă poziționat spre anterior ca sa poate compensa obstruarea tractului respirator, stă puțin adus de spate, sub forma literei S.

La 6 ani, mergeți cu cel mic la medicul ortodont, să fie verificat.

Dr. Ioana Dragoman, medic ortodont: Nu așteptați să crească toți dinții, poate uneori primiți această recomandare, dar medicii care se ocupă de copii știu că trebuie să veniți la 6-7 ani cu ei, nu înseamnă că primesc un tratament, ci o evaluare.

Cel la frecvent, la 6-7 ani, medicul ortodont constată ca oasele maxilare ale copilului sunt prea înguste. Aceasta înseamnă că dinții nu vor putea să erupă corect. Din păcate, implică respirație slabă, dificultăți de vorbire, dificultăți la mestecat. Treatamentul constă într-un aparat purtat pe cerul gurii, care va largi maxilarul. Se numește dis-junc-tor și nu se vede.

Dr. Ioana Dragoman, medic ortodont: Disjuncția maxilară e lărgirea maxilarului, unul dintre cele mai frecvente tratamente, cu beneficii uriașe un aparat fix se poartă 9 luni de zile în total - copiii se obișnuiesc.

În copilărie, polipii prea mari, amigdalele prea mari determină respirația orală. Iar respirația orală modifică oasele faciale. Medicul ORL îndepărtează polipii ori amigdalele prea mari, apoi medicul ortodont rezolvă problemele cavității orale. La 6 ani, mergeți la control ortodontic, pentru o evaluare si recomandari de tratament, pentru ca dinții copilului să fie corect pozitionați pe arcadele dentare.