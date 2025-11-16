Operațiile la șold se transformă radical. Tehnologia evoluează, iar roboții ajută tot mai mult doctorii

Operațiile la șold nu mai înseamnă pierderi masive de sânge. Tehnologia a evoluat, iar medicii ajung la nivelul șoldului prin coridoare naturale din mușchi. Îi ajută și roboții intraoperatori.

Defectele anatomice în șold, fracturile ori bolile reumatismale — toate acestea pot grăbi uzura cartilajului până la dispariție. Așa apare artroza de șold la vârste foarte tinere. Se tratează doar prin protezare.

În prezent, intervenția nu mai este însoțită de pierderi masive de sânge. Medicii ajung la os prin coridoare musculare naturale. Simultan, medicamente noi blochează sângerarea difuză la nivelul osului.

Dr. Vlad Predescu, medic primar ortoped: „Folosirea abordurilor minim invazive, incizii mai mici, lipsa distrugerilor musculare, a făcut ca rata de transfuzie, care altădată era 70-80%, să scadă sub 5%. Sunt ani de zile de când nu mai folosim transfuzia de sânge la genunchi și șold. Desigur, spațiul fiind foarte mic, am avea nevoie de un ochi suplimentar — acesta e robotul. Face un planning chirurgical 3D, care ne permite să înțelegem anatomia fiecărui pacient. Robotul este un braț haptic, pe care îl controlează chirurgul, și dacă noi doi nu gândim la fel, sistemul se blochează.”

Intervenția chirurgicală este gândită și planificată 3D. Anatomia este văzută intraoperator tot 3D. Așa se reduc spre zero cele două complicații majore ale protezării de șold.

Dr. Vlad Predescu, medic primar ortoped: „Controlate integral, luxația protezei este o complicație în care proteza poate sări, iar al doilea lucru este inegalitatea membrelor pelvine. Deseori pacienții sunt preocupați că un picior poate fi mai lung sau mai scurt, iar prezența robotului în plagă ne permite să nu avem inegalitate.”

