Parlamentarii finlandezi ar fi vizați de o campanie de intimidare. Obiecte mutate și excremente găsite în locuințele lor

Premierul Petteri Orpo, 56 de ani, suspectează o posibilă „ingerință străină”, iar președintele Alexander Stubb, 58 de ani, a descris aceste evenimente ca o „amenințare directă la adresa sistemului statal”, relatează Yle .

Acest lucru a fost anunțat joi, 1 octombrie, de președintele parlamentului, Jussi Halla-aho. Potrivit acestuia, numărul cazurilor suspecte este „semnificativ”, conform Yle.

Mai mulți oficiali au raportat incidente stranii, inclusiv „deplasarea unor obiecte din locuințele lor”, iar un caz bizar implică „un individ care a lăsat excremente în toaleta uneia dintre victime”.

„Hoții” nu au spart uși, nu au spart geamuri și nu au furat nimic. Dar victimele au găsit dovezi ale prezenței altcuiva, precum uși de la intrare deschise sau lumini lăsate aprinse, chiar dacă știau că le stinseseră înainte de a pleca de acasă.

„Este o modalitate de a semăna confuzie”, a declarat deputatul Ben Zyskowicz.

Anterior, șefii fracțiunilor parlamentare au fost avertizați că un stat străin, de exemplu, s-ar putea afla în spatele presupuselor intruziuni, a relatat ziarul Ilta-Sanomat

Poliția de Securitate (Supo) nu comentează nicio posibilă implicare în aceste cazuri.

Agenția a menționat că serviciile de securitate din țările autoritare sunt cunoscute pentru vizitele la domiciliile oamenilor. Cu toate acestea, Supo nu are informații despre utilizarea acestei practici în Finlanda sau în alte țări europene.