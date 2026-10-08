Parlamentarii finlandezi ar fi vizați de o campanie de intimidare. Obiecte mutate și excremente găsite în locuințele lor

Stiri externe
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Mai mulți parlamentari finlandezi care au raportat incidente suspecte în locuințele lor ar putea fi ținta unei campanii de intimidare, despre care se bănuiește că ar putea fi orchestrată de agenți ai unui stat străin.

autor
Ines Paris

Premierul Petteri Orpo, 56 de ani, suspectează o posibilă „ingerință străină”, iar președintele Alexander Stubb, 58 de ani, a descris aceste evenimente ca o „amenințare directă la adresa sistemului statal”, relatează Yle.

Acest lucru a fost anunțat joi, 1 octombrie, de președintele parlamentului, Jussi Halla-aho. Potrivit acestuia, numărul cazurilor suspecte este „semnificativ”, conform Yle.

Mai mulți oficiali au raportat incidente stranii, inclusiv „deplasarea unor obiecte din locuințele lor”, iar un caz bizar implică „un individ care a lăsat excremente în toaleta uneia dintre victime”.

„Hoții” nu au spart uși, nu au spart geamuri și nu au furat nimic. Dar victimele au găsit dovezi ale prezenței altcuiva, precum uși de la intrare deschise sau lumini lăsate aprinse, chiar dacă știau că le stinseseră înainte de a pleca de acasă.

„Este o modalitate de a semăna confuzie”, a declarat deputatul Ben Zyskowicz.

Anterior, șefii fracțiunilor parlamentare au fost avertizați că un stat străin, de exemplu, s-ar putea afla în spatele presupuselor intruziuni, a relatat ziarul Ilta-Sanomat

Poliția de Securitate (Supo) nu comentează nicio posibilă implicare în aceste cazuri.

Agenția a menționat că serviciile de securitate din țările autoritare sunt cunoscute pentru vizitele la domiciliile oamenilor. Cu toate acestea, Supo nu are informații despre utilizarea acestei practici în Finlanda sau în alte țări europene.

O strategie psihologică utilizată în Războiul Rece

 „Un atac asupra unui parlamentar este un atac asupra democrației însăși”, a declarat șeful statului, Alexander Stubb.

Metodele s-ar asemăna cu tacticile utilizate în timpul Războiului Rece de KGB, inspirate de Stasi, fosta poliție secretă a Germaniei de Est, mai scrie sursa citată.

Poliția secretă Stasi manipula mediul personal al oponenților politici, provocându-le îndoieli cu privire la propria sănătate mintală.

Aceste strategii psihologice ar fi cauzat afecțiuni mentale grave în rândul unora dintre victime, căci o ușă uitată deschisă, apa netrasă la toaletă și lumina lăsată aprinsă se pot întâmpla oricui fără să își dea seama.

Parlamentarii sunt convinși că sunt victimele unor spargeri asemănătoare.

Premierul Petteri Orpo a adăugat că, pe măsură ce se apropie alegerile, riscul unei interferențe străine trebuie tratat cu seriozitate.

„Vedem că Rusia a încercat să influențeze alegerile în mai multe țări europene”, a spus el.

Legătura Finlandei cu Rusia

Finlanda a aderat oficial la NATO pe 4 aprilie 2023, decizie care a nemulțumit statul rus.

Deși nu există dovezi clare că Rusia ar fi în spatele spargerilor, acuzațiile împotriva Moscovei se amplifică, iar Kremlinul nu a oferit încă o reacție oficială.

Parlamentarii care au fost victime ale spargerilor preusupun că acestea au legătură cu urmarea alegerilor legislative peste șase luni.

Sursa: Yle

Etichete: Finlanda, spargeri, parlamentari, spioni,

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