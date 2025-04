Mișcarea crește tensiunea arterială, dar, paradoxal, o scade pe termen lung. Care este explicația

Ne uităm și la polul opus. Ce produce, cel mai ușor, hipertensiune? Grăsimea dintre organele abdominale. Produce semnale chimice total greșite. Aceste semnale greșite le transmit rinichilor că trebuie să reţină sodiu și apă. Implicit crește tensiunea.

Mișcarea scade tensiunea arterială și este cel mai bun medicament pentru vasele de sânge. Tensiunea arterială e crescută? Ficatul nu mai preia bine nutrienții din sânge. Vedem legături spectaculoase între tensiune și... ficat. Mișcarea ajută în dublu sens.

Presiunea prea mare a sângelui în artere. Hipertensiunea. Vasele se adaptează și devin mai puternice. Mai puternice înseamnă boală:

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Dacă eu am o rezistență mare în artere, peretele se îngroașă. Îngroșarea asta o să ducă la o limitare a activității și inima o să primească sângele atât cât poate. Cantitatea de sânge care vine, se redistribuie. Se redistribuie în ficat - ficatul are capacitatea de a prelua cantități mari de sânge. Și splina se încarcă cu sânge, în prima fază, în ideea de a scădea travaliul inimii.”

Când rezervoarele din ficat și din splină sunt depășite, apar umflături - la nivelul picioarelor sau al mâinilor. Arată că hipertensiunea a fost netratată ani de zile. Hipertensiunea netratată poate determina accident vascular cerebral oricând. În lipsa simptomelor.

Grăsimea inflamează vasele de sânge

Prea multe kilograme produc hipertensiune. Celule grase secretă substanțe care strâng vasele. Crește tensiunea. Sub acțiunea grăsimii, toate vasele de sânge sunt inflamate. În plus:

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Cu cât suntem mai mari ca volum, cu atât inima are de pompat o cantitate mai mare de sânge. Cu cât am o cantitate mai mare de sânge, cu atât am un travaliu mai mare pentru inimă, pentru că tot sângele pe care îl am, trebuie recirculat de inimă.”

10% mai puțin din greutatea corporală înseamnă că va scădea și tensiunea. Cantitatea de sânge este 5% din greutatea corpului. Mai puține kilograme înseamnă că scade presiunea pe inimă, deci scade tensiunea arterială - ne spun medicii.

Ne mișcăm. Zi de zi. Vasele de sânge se dilată. Din acest motiv, mișcarea duce la scăderea hipertensiunii.

În 3 luni de activitate fizică constantă, se petrece un fenomen miraculos. Producem vase noi de sânge.

De ce sunt importante în tratamentul hipertensiunii - ne explică medicul cardiolog artimolog, Gabriela Răileanu:

Dr. Gabriela Răileanu, medic cardiolog aritmolog: „Se dezvoltă circulația colaterală. Ce înseamnă circulația colaterală? Din vasele principale încep să se dezvolte vase mai mici de sânge, în paralel cu vasul principal, și scade rezistența periferică vasculară. Rezistența periferică vasculară e cea care crește rezistența în vasul de sânge. Prin dezvoltarea acestei circulații colaterale, sângele se redistribuie și scade presiunea în vasele de sânge.”

Oxidul nitric

Vasele noi de sânge, pe care le creează mișcarea, țin tensiunea arterială în control. În plus, în interiorul acestora, când ne mișcăm, producem oxid nitric. Relaxează vasele, tensiunea este în control.

Limita superioară a normalului în privința tensiunii arteriale este 13 cu 8. Depășește? Aveți nevoie de tratament, pe toată viața. Tratamentul nu se referă doar la medicamente, ci și la mișcare. Și la reglarea greutății.

