În interiorul arterelor, apar evenimentele cardiovasculare - infarct și AVC. De aceste celule depinde speranța de viață. Tot ce-am făcut până acum, biologic vorbind, se vede la nivelul lor. Am fumat, am stat ore în șir doar pe canapea, avem glicemia mare ori hipertensiune. Colesterolul rău… mare. Toate acestea sunt numite de medici factori de risc cardio-vascular. Și toate rămân la nivelul arterelor. Și determină inflamație cronică. Inflamația este un răspuns imun normal pe termen scurt. Inflamatia cronica înseamnă ateroscleroză accelerată. Ne explica dr. Ana Maria Șerban, medic primar cardiolog.

Andreea Groza: Suntem agresați de orice, facem inflamație acută. Nu ne sperie însă inflamația acută. De ce?

Dr. Ana Maria Șerban: Inflamația acută e un sistem natural de protecție. Fie că vorbim de un agresor fizic (lovitură, cădere), fie de unul chimic, fie de un agresor biologic (virus, bacterie, ciupercă). Inflamația acută ne ajută să ne vindecăm!

Andreea Groza: Pe de altă parte, avem toate motivele să ne preocupe inflamația cronică.

Dr. Ana Maria Șerban: Da, inflamația, care durează, o numim cronică și va agresa tot organismul. Va agresa și vasele de sânge.

Andreea Groza: Cum acționează la nivelul vaselor de sânge această inflamație cronică?

Dr. Ana Maria Șerban: În interior, vasele de sânge sunt căptușite cu un strat neted de celule, numite endoteliu. Acest endoteliu sănătos e impermeabil la substanțe, care ar putea trece din sânge, după el. Expus la inflamația cronică, dată de obezitate de exemplu, la inflamația cronică, pe care o produc fumatul ori poluarea, la glicemie mare ori valori mari ale colesterolului rău (LDL colesterol), nu va mai funcționa. Adică endoteliul devine permeabil. Acesta intră în contact direct cu sângele și, odată ce e permeabil, va putea prelua colesterol din sânge.

Colesterolul intră sub acest strat subțire de celule din vase și face leziuni. Vine sistemul imunitar să le repare, dar celulele imune, venite să apere, ”vor mânca” și colesterol și se vor mări. Devin celule spumoase, care, împreună cu colesterolul, formează placa de colesterol.

Andreea Groza: Ce sisteme naturale de protecție avem pentru interiorul vaselor de sânge, pentru endoteliu?

Dr. Ana Maria Șerban: HDL colesterolul, colesterolul bun. Ce face HDL colesterol:

Ia colesterolul rău (LDL colesterol) din peretele vaselor și îl duce înapoi la ficat, unde e metabolizat și eliminat. La nivelul plăcii de colesterol constituite, împiedică oxidarea colesteroul rău, LDL colesterol. Pentru a fi oxidat, colesterolul rău cheamă acele celule imunitare, care vor face parte din placa de colesterol. Împiedică lipirea celulelor imune la placa de colesterol deja formată, ceea ce e bine.

Andreea Groza: Există metode să mărim acest colesterol bun prin medicamente?

Dr. Ana Maria Șerban: Medicamente nu avem, totul ține de stil de viață. Colesterolul bun, HDL colesterol, se secretă în cantitate mare după ce ne mișcăm. De aceea, mișcarea este medicament pentru vasele de sânge. Ne ajută apoi grăsimile polinesaturate din pește gras și din uleiul de măsline. La îndemâna noastră sunt mișcarea, peștele gras, uleiul de măsline.

Andreea Groza: Ca să știm dacă avem inflamație cronică, dacă avem un profil lipidic modicat în sânge, ca să știm dacă avem risc cardiovascular, facem un rezumat al testelor de sânge recomandate.

Dr. Ana Maria Șerban: Profilul lipidic înseamnă că facem din sânge:

Colesterol total, colesterol rău (LDL colesterol), colesterol bun (HDL colesterol) – la fiecare 6 luni Lipoproteina A (o singură dată în viață) și lipoproteina B (o singură dată în viață) Facem teste de inflamație: VSH, fibrinogen, proteina C reactivă înalt sensibilă. De asemenea, sunt oameni cu acid uric mare, care este considerat factor inflamator și factor de risc cardiovascular, facem și această analiză.

Sunt recomandate ecografia de cord și ecografia de artere carotide o dată pe an.

Ca protecție vasculară, mișcarea este obligatorie, zilnic. Și devine astfel medicament.

De cel putin 2 ori pe săptămână, e recomandat peștele gras. În salată, puneți ulei de măsline presat la rece, pentru protecția cardiovasculară.

