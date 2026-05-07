La momentul producerii evenimentului, în tramvai se aflau aproximativ 20 de calatori, dintre care 6 persoane au solicitat îngrijiri medicale. Ulterior, 4 dintre acestea au fost transportate la spital.

Am intervenit cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și 4 echipaje de prim ajutor.

STB informează că, în data de 7 mai, în jurul orei 17:55, pe Strada Valea Cascadelor, până la intersecția cu Bulevardul Preciziei, un tramvai al liniei 25 a deraiat. Tramvaiul circula pe sensul către CFR Progresul.

Din primele informații, unul dintre boghiuri s-a deplasat de pe axul căii de rulare, iar tramvaiul a avariat un stâlp de susținere a rețelei electrice.

„Echipele de intervenție ale STB au fost mobilizate de urgență la fața locului, fiind luate măsuri pentru devierea circulației și înființarea unei linii navetă 625, între Depoul Militari și Răzoare, pentru preluarea călătorilor. Linia 25 este deviată și circulă pe traseul de bază între CFR Progresul, până la intersecția Bulevardului Timișoara cu Bulevardul Doina Cornea (fostul Vasile Milea), apoi pe un traseu modificat până la Gara Basarab. O comisie tehnică a fost constituită pentru analizarea circumstanțelor producerii deraierii și stabilirii cauzei”, a transmis STB.