Animalul a mai fost capturat în trecut, crotaliat, microcipat și relocat, dar s-a întors în oraș, spun reprezentanții Primăriei.

În ultimele trei săptămâni, ar fi ajuns zilnic într-un cartier unde încerca să deschidă containerele de gunoi. Ar fi reușit chiar să rupă capacele de la două insule ecologice.

Mai mulți locuitori din zonă au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Primăria a cerut oamenilor să nu mai lase deșeuri sau hrană în locuri accesibile animalelor sălbatice și să continue să anunțe dacă observă vreun urs în oraș.