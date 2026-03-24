Deși ne place să deținem controlul, funcționarea organismului este complexă şi depinde prea puțin de faptele noastre. Să luăm de exemplu neuronii: numărul lor este determinat genetic, cu timpul îmbătrânesc şi mor, nu se pot regenera/multiplica niciodată. Deci inteligența nu este ceva ce poți crește precum mușchii la sala de forță. Singurul lucru pe care îl putem facem e să îi ținem funcționali și interconectați, asta presupune procesul de învațare - stabilirea de legături între neuroni, cu cât mai multe cu atât mai bine!

Şi mai e un lucru pe care îl putem face: să avem grijă de ei, să fie hrăniți şi odihniți. Asta înseamnă somn odihnitor, în cantitate optimă (minim 7 ore/noapte) plus vascularizație din belșug. Sângele care irigă creierul transportă oxigen şi nutrienți către celulele cerebrale, deci condiția esențială pentru a crește şi a păstra capacitățile intelectuale, atenția şi memoria, este să avem o vascularizaţie optimă la nivelul creierului.

Cum facem asta? Avem grijă că vasele de sânge să fie curate şi cu diametru cât mai mare, sângele să fie cât mai fluid, iar capacitatea de pompare a inimii în parametri optimi. Pare complicat, dar un stil de viață sănătos face diferența: o alimentație fără exces de grăsimi (nici animale, nici vegetale), consum redus de prăjeli, mezeluri şi brânzeturi, alimente ultra-procesate și ambalate. Renunțați la fumat şi la consumul de alcool, îngustează diametrul vaselor şi predispune la formarea unor depuneri de grăsime în interiorul arterelor.

Legătură directă cu circulația sângelui și inima

Nu uitați sportul, practicarea regulată a unei forme de mișcare crește forța de pompare a inimii şi ameliorează circulația. Nu doar creierul se bucură de o „hrănire" optimă, îmbunătățirea circulației la nivelul întregului organism aduce beneficii tuturor organelor şi sistemelor, de la tub digestiv şi ficat, până la păr şi piele. Sângele transportă substanțele hrănitoare la toate celulele, dar are și rolul şi de a elimina toxinele şi produșii finali de metabolism.

Care sunt alimentele cu impact pozitiv asupra creierului? Peștele gras asigură un aport de iod, fosfor și acizi omega 3 care cresc eficiența mentală și prestațiile intelectuale. Nucile și oleaginoasele conțin vitamina E numită „vitamina tinereții fără bătrânețe", care potențează capacitățile mentale, de la memorie la puterea de concentrare. Afinele sunt numite „brain food", conțin flavonoide cu efect antioxidant care protejează celulele nervoase de îmbătrânire.

Prunele uscate conțin bor, un element care crește capacitatea creierului de a răspunde la solicitări. 3 micrograme de bor zilnic cresc cu 10% nivelul de atenție și capacitatea de memorare. Și am lăsat oul la final, conține lecitină care menține sănătatea vaselor cerebrale, vitamina B6 care previne oboseala mentală și colină necesară pentru sinteza de neurotransmițători.