Cu toate detaliile video din cavitatea orală, cu toate măsurătorile mușcăturii. Așa se fac în prezent reabilitările orale.

La orice lucrare dentară, protocolul complet digital presupune și înregistrarea video a mușcăturii pacientului, pe lângă scanarea intraorală și computerul tomograf.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Cu ajutorul unor softuri, toate aceste informații se suprapun și obținem o replică a situației dentare a pacientului, adică un model 3D. Pe baza acestui model 3D, noi putem să planificăm poziția viitoarelor implanturi, poziția coroanelor și să realizăm un zâmbet digital full design, totul e predictibil.”

De asemenea, inteligența artificială vă calculează perfect mușcătura.

Dr. Teodora Koșa, medic stomatolog estetică și protetică dentară: „Înregistrarea durează câteva minute, ne folosim de 3 senzori, aparatul vine așa pe cap, avem 2 senzori ficși pe cap și unul mobil pe mandibulă. Cu acest aparat, putem analiza mușcătura, pentru că vedem în timp real mișcările mușcăturii.”

Analiza mușcăturii înseamnă că orice dinte reconstruit se va potrivi anatomic.

Dr. Teodora Koșa, medic stomatolog estetică și protetică dentară: „Datorită acestei înregistrări, putem realiza lucrări dentare precise, se potrivesc în mușcătura pacientului și nu mai e nevoie de acele ajustări – știți, cum era odată - era prea înalt, mai pilim un pic.”

Măsurătorile complet digitale elimină erorile umane.