Greșelile pe care le fac oamenii când își tratează traumatismele timpanului. Medicii avertizează că ne putem pierde auzul

Doctor de bine
08-09-2025 | 10:37
Dacă timpanul se perforează după un traumatism, medicii spun că nu trebuie să punem niciun medicament în ureche.

Andreea Groza

Infecțiile urechii, recidivante, afectează prima oară timpanul apoi cele mai mici oase din organism, cele care participă la auz. Infecțiile netratate corect duc la distrugeri la acest nivel.

Aveți un traumatism care lezează timpanul. Nu puneți niciun medicament în ureche, ne spun medicii. Vă dați seama că timpanul suferă, dacă simțiți că intră aer prin ureche.

Adina Popescu, medic primar ORL: „Ideea ar fi că atunci când avem o perforație post-traumatic – lovitură, palmă, minge, accident sportiv, ideea e să nu bagăm nimic în ureche. De obicei, vin la camera de gardă, după ce își pun picături. Vin deja suprainfectate leziunile. Deci, întâi sterilizezi locul, apoi închizi perforația”.

Timpanul fisurat, corect tratat de către medic, are toate șansele să se vindece. Lăsat să se infecteze, determină supurații repetate.

durere de ureche
Medicii ORL avertizează că infecțiile recurente pot afecta auzul. Cum se întâmplă acest lucru

Adina Popescu, medic primar ORL: „Nu lăsati infecțiile netratate, dar tratate corect – conform anti-biogramei, trebuie văzut contextul nas, gât, urechi ca un tot”.

Infecțiile netratate distrug timpanul, apoi suferă urechea medie, unde găsim cele mai mici oase din organism. Acestea participă la funcția auditivă. Infecțiile netratate corect duc la distrugeri la acest nivel, nu mai auziți bine.

Mediul ORL trebuie să sterilizeze zona afectată, dar funcția auditivă e greu de recuperat, odată pierdută. Auzul pierdut, după infecții, se recuperează prin protezare auditivă.

Ionuț Ștefănescu, audiolog: „În cazul în care se cronicizează, acestea pot fi recuperate prin protezare auditivă pentru că în urechea medie s-a distrus lanțul de oscioare și componentele, care fac urechea medie să funcționeze – timpanul, oscioarele. Și atunci recuperarea auditivă se fac prin protezare auditivă”.

Otitele supurate, corect tratate, din păcate pot fi reactivate printr-o nouă infecție în zona ORL.

Început de an școlar fără festivități și cu proteste. Sindicaliștii vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni

Dată publicare: 08-09-2025 10:37

