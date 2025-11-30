Ficatul gras, o boală reversibilă. Cum apare inflamația și ce recomandă medicii pentru protecția hepatică

Vedem cum grăsimile se aglomerează în ficat. Celulele se măresc, apoi începe inflamația. Acesta este drumul biologic prin care apare ficatul gras.

Este o boală controlabilă, iar controlul înseamnă inclusiv protecție cardio-vasculară. Ficatul gras începe cu rezistența la insulină

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, Medicină internă, IC Fundeni: „Punctul forte este rezistența la insulină, de aici pornește tot. Pentru că rezistența la insulină determină inflamație și acționează pe celulele hepatice – celulele principale, hepatocitele, dar și pe cele răspunzătoare de sinteza de colagen, celule stelate activate, care determină această evoluție de la o inflamație simplă la fibroză”.

Adică la cicatrici nefuncționale în ficat, ultima etapă a ficatului gras. Simultan cu inflamația din ficat, bacteriile din colon produc și ele inflamație.

Ficatul gras e o boală reversibilă, dacă faceți mișcare. Dieta mediteraneană e unanim acceptată. Seara, doar carne coaptă plus legume verzi înseamnă că nu veți crește deloc glicemia. Ultima masă – nu mai târziu de ora 19.

Dr. Laura Ene, medic primar diabet și boli de nutriție: „Nu cântărim, doar privim palma fiecăruia: o palmă de carne de pește este porția potrivită, iar dacă vorbim de carnea roșie, un pod de palmă – vorbim de carne de porc, de ficăței, de vită. La fiecare 150 de grame de carne este foarte important să avem cel puțin 200–300 de grame de legume, tocmai ca acele legume să funcționeze ca o protecție”.

Vitamina E e principalul antioxidant pentru ficat, iar acizii grași Omega oferă de asemenea protecție.

Pentru etapele inflamației din ficat există medicamente. Cele care seamănă cu hormonul natural numit GLP1 sunt utile în tot sindromul metabolic, din care face parte și ficatul gras. Receptori GLP1 există peste tot în organism.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, medicină internă, IC Fundeni: „Aceste medicamente, pe lângă efectul de scădere al glicemiei, prin creșterea sensibilității la insulină, au și efect de reducere a inflamației”.

Există combinații de medicamente. Un inhibitor comun de sodiu și glucoză, care se numește SGLT2.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, Medicină internă, IC Fundeni: „Are efect nu doar de scădere a glicemiei, dar are protecție vasculară pentru că acționează pe un receptor de la tubii renali și mărește secreția de glucoză în urină. A fost aprobat în noul ghid de boli cardiovasculare, deci cu efecte benefice și cardiovascular, și aceste medicamente se pot combina”.

Funcția ficatului îmbunătățită reduce automat riscul cardiovascular, ne spun medicii. Ficatul gras se vede la ecografia abdominală. Are nevoie de tratament integrat, dat de medic, și nu de suplimente alimentare luate haotic de la farmacie.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













