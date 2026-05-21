Programul, desfășurat în perioada 2026-2028, îmbină pregătirea teoretică oferită de cadrele universitare UNATC cu stagii practice la sediul PRO TV. Studenții vor fi implicați în toate etapele producției televizate - de la concept și scenariu, până la filmare, montaj și difuzare.

„Credem că este responsabilitatea noastră să investim în următoarea generație de profesioniști ai televiziunii din România. Tinerii care intră în acest program nu vor finaliza doar un ciclu de învățământ, ci vor ieși cu experiență și conexiuni reale, dobândite la cel mai înalt nivel de profesionalism. Fie că fac primii pași în industrie, fie că au deja proiecte personale și caută validare și îndrumare, programul le oferă cadrul concret în care pasiunea poate fi transformată în profesie", a declarat Amir Mor Hason, Production Director PRO TV și inițiatorul proiectului.

În urma succesului din primul an, colaborarea dintre PRO TV și UNATC continuă și oferă noii generații oportunitatea de a lucra direct alături de profesioniști din industrie și de a înțelege, din interior, procesul de Producție TV. Studenții vor fi alături de specialiștii care produc unele dintre cele mai urmărite producții din România.

„Am avut șansa să descopăr nu doar ceea ce se vede pe ecran, ci și motorul din spate: o lume întreagă de profesioniști care fac totul să pară simplu, deși în spatele fiecărui minut de emisie se află o muncă impresionantă, o coordonare impecabilă și o pasiune autentică. Este complex și frumos în același timp. Interacțiunea cu echipele PRO TV a fost una dintre cele mai valoroase părți ale acestui parcurs. Am întâlnit oameni deschiși, calzi, cu un know‑how solid, care ne-au oferit acces direct la procese, explicații și lucru practic, direct în teren, alături de cei mai buni din industrie”, spune studenta Mónika Karácsony. „Am cunoscut oameni profesioniști, am învățat enorm din interacțiunile cu ei și mi-am dat seama că televiziunea chiar îți cere reacții rapide și pasiune reală”, a completat Mihaela Lozanu. Și Miruna Iancu este încântată de ce a învățat din programul de master: „Sunt recunoscătoare că trăiesc această experiență. Programul de master Conținut și producție TV din cadrul UNATC mi se pare cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat până acum. Faptul că facem și practică la PRO TV, canalul de televiziune cu care eu, practic, am crescut este pur și simplu ceva unic. Mă bucur cu adevărat de această oportunitate, de oamenii minunați pe care i-am cunoscut și de informațiile valoroase pe care le-am învățat de la ei”.

Înscrierile pentru admiterea la masterul de Conținut și Producție TV se desfășoară conform calendarului oficial de admitere UNATC, în perioada 04 august – 09 septembrie.