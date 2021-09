Dr. Claudia Teodorescu: „Singura prevenție împotriva cancerului de sân este controlul imagistic, o dată pe an”

Nu putem să prevenim cancerul de sân. Dar putem să îl descoperim în stadii incipiente. Cu tratament corect, boala nu va afecta speranța de viață. Și nici calitatea vieții.

Cum reușim să îl descoperim când tumora are câțiva milimetri - ne explică dr. Claudia Teodorescu, medic primar radiolog, în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.



Andreea Groza: Un control imagistic al sânului o dată pe an. De ce e vital?

Dr. Claudia Teodorescu: „Dacă venim în fiecare an la ecografie, avem posibilitatea, în cazul în care ar apărea o formațiune suspectă, să o descoperim în stadii precoce.”

Andreea Groza: Ce înseamnă stadii precoce?

Dr. Claudia Teodorescu: „Înseamnă că putem să vedem acea formațiune, când are câțiva milimetri, adică e sub 1 cm. Uneori, putem să descoperim leziuni de 3-4 mm.

În acest caz, operația e mică, se elimină doar zona afectată, cu margini oncologice de siguranță. Și, cel mai probabil, nu va fi nevoie de chimioterapie.

Această situație e posibilă dacă, an de an, veniți la ecografie de sân. Și dacă, după 40 de ani, veți face suplimentar și mamografie, la intervalul recomandat de medic. Facem aceste controale imagistice când NU avem simptome, când nu apare ceva suspect în sân, palpabil, când nu există o scurgere mamelonară.”

Andreea Groza: Dacă palpăm o formațiune în sân și aceasta se dovedește a fi cancer, probabil este deja mare?

Dr. Claudia Teodorescu: „Da, studiile spun că se poate palpa când are deja 2 cm. Acum depinde și de cât de voluminos e sânul. La un sân mare, e greu să palpezi ceva.”

Andreea Groza: Și dacă venim la ecografie, de exemplu, când formațiunea are deja 2 cm, ce ar presupune tratamentul?

Dr. Claudia Teodorescu: „Presupune chimioterapie, radioterapie. Operația depinde de localizarea formațiunii și de tipul de celulă canceroasă, pe care îl vedem la examenul anatomo-patologic, adică la biopsie. În 50 % din cazuri, din păcate, nu exista doar o leziune, ci și leziuni mult mai mici, satelite, de câțiva milimetri. Pot să fie oriunde în sâni, de aceea se face evaluarea minuțioasă a ambilor sâni.”

Andreea Groza: De ce înainte de sarcină trebuie să verificăm ecografic sânul?

Dr. Claudia Teodorescu: „Pentru că, dacă avem o leziune suspectă și apare și sarcina, un cancer va evolua rapid. În plus, tratamentele sunt limitate în sarcină.

După sarcină, o formațiune care e cancer, crește rapid în timpul lactației. Și, după perioada de alăptare, proaspăta mamă poate constata o formațiune în sân. Dar aceasta nu e de o săptămână, ci poate fi din sarcină. De aceea, precaut este să vă verificați imagistic și sânii, când vă programați o sarcină.

Dar și dacă faceți tratamente de fertilizare in vitro.”



