Vorbim despre impactul gripei asupra sănătății cardiovasculare. Gripa declanșează un răspuns inflamator sever în tot organismul. De 6 ori crește riscul infarctului - în timpul gripei. Aceasta dacă aveți deja depuneri în interiorul vaselor, dar și dacă aveți hipertensiune.

Vaccinarea anti-gripală scade riscul de infarct și accident vascular cerebral. Studiile clinice demonstrează că vaccinul antigripal reduce la jumătate riscul de infarct miocardic. Vaccinarea este a patra linie de prevenție a bolilor cardiovasculare.

Vaccinarea anuală împotriva gripei este puternic recomandată în gestionarea bolilor cardiovasculare. Ne explica medicul primar cardiolog, Natalia Pătrașcu.

Andreea Groza: Gripa nu este în primul rând o boală virală, ci o boală imună declanșată de un virus. Această distincție nu e semantică, ci schimbă modul în care gripa este în prezent înțeleasă. De ce?

Dr. Natalia Pătrașcu: Reacția inflamatorie a sistemului imunitar în contact cu virusul gripal poate depăși nivelul acceptat, de luptă. Inflamația însăși devine periculoasă.

Febra e un răspuns de apărare, dacă avem însă 39 de grade Celsius, se tratează cu simptomatice. Febra mare face inima să bată foarte repede, vasele se dilată, tensiunea scade, ne deshidratăm rapid. Putem avea colaps cardiovascular.

Andreea Groza: Ce alte riscuri cardiovasculare vedem?

Dr. Natalia Pătrașcu: Virusul gripal acționează direct pe mușchiul inimii, pe miocard, pe care îl atacă. Pompa inimii nu mai funcționează cum trebuie, cămăruțele se dilată, crește presiunea inimii, care se repercutează asupra plămânilor. În acest caz, pot apărea aritmii fatale.

Andreea Groza: În infecția virală, sângele de asemenea se coagulează mai ușor. Cum vedem această situație?

Dr. Natalia Pătrașcu: Sângele se coagulează din cauza inflamației. Apoi febra mare înseamnă deshidratare mare. Apare riscul de forma cheaguri, iar acestea să se desprindă și să plece spre organe vitale.

Andreea Groza: De ce crește riscul infarctului ori al AVC-ului?

Dr. Natalia Pătrașcu: Dacă avem o mică placă de colesterol constituită, virusul face ca această să se rupă, apare un cheag și acesta e infarctul și AVC-ul.

Andreea Groza: Gravidele se pot vaccina?

Dr. Natalia Pătrașcu: Da, sunt pe prima listă a recomandărilor, vaccinul nu are risc în sarcină. În sarcină, o infecție gripală poate decompensa inima gravidei.

Aflați în video de ce persoanele cu diabet, hipertensiune ori alte boli cadiovasculare au recomandarea fermă de vaccinare antigripală.