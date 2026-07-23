Astăzi vorbim despre echilibrul digestiv în sezonul cald. Cum prevenim dezechilibrele digestive în perioada caldă. Și de ce este extrem de important să menținem echilibrul microbiotei intestinale. Vorbim despre bacteriile bune, pe care nu trebuie să le deranjăm în mod normal prin prea multă mâncare, prin mese prea dese și prin medicamente luate haotic. Ne explică dr. Alexandru Constantinescu, medic primar gastroenterolog.

Andreea Groza: Sezonul cald crește exponențial riscul de toxiinfecții și tulburări digestive. De ce?

Dr. Alexandru Constantinescu: Ne deshidratăm repede. În al doilea rând, alimentele supuse căldurii dezvoltă rapid germeni patogeni.

Andreea Groza: De ce hidratarea corectă ajută sistemul digestiv?

Dr. Alexandru Constantinescu: În tubul digestiv, în 24 de ore, curg aproximativ 10 litri de lichide. E vorba de apa pe care o bem, dar și de ceea ce produc stomacul, ficatul ori pancreasul. Aceste lichide se absorb. Dacă nu se absorb, rezultă un sindrom diareic. Da, hidratarea corectă menține echilibrul întreg tubului digestiv.

Andreea Groza: Ce este microbiota normală?

Dr. Alexandru Constantinescu: Corpul uman are 23000 de gene, microbiomul intestinal zeci de milioane de gene. Microbiomul înseamnă totalitatea bacteriilor bune alături de care trăim. Cântăresc 2 kilograme. Bacteriile bune din intestin se hrănesc cu fibre, pe care noi nu le digerăm. Odată ce la ele ajung fibre din alimentație (legume integrale, cereale integrale, fructe cu tot cu coajă), bacteriile produc substanțe, care protejează celulele colonului. Este vorba de butirat sau acid butiric. Dacă mâncăm dulciuri spre exemplu, care nu conțin fibre, bacteriile nu au cu ce să trăiască.

Andreea Groza: Cum facem să ținem deoparte bacteriile agresive, care pot coloniza alimentele în timpul verii?

Dr. Alexandru Constantinescu: Salmonella e pe coaja oului. Așadar, când cumpărăm ouă, le spalăm cu apă și săpun și apoi le depozităm în frigider. Aceasta deoarece în frigider poate apărea așa numita contaminare încrucișată. Salmonella ajunsă în intestin declanșează diaree inflamatorie cu sânge în scaun, febră și durere. Mâncarea gătită, apoasă, nu se ține la temperatura camerei și nici lactatele nu se țin. La 4-6 ore începe colonizarea masivă cu bacterii agresive. Și, din această cauză, poate apărea sindromul diareic. Dulciurile consumate în exces pot genera un sindrom diareic, aceasta deoarece carbohidrații atrag apa în exces. Materiile fecale conțin 100 ml de apă. Dacă rămân 200 de ml de apă, vom avea sindrom diareic.

Andreea Groza: Ce înseamnă deshidratare pentru sistemul digestiv?

Dr. Alexandru Constantinescu: O boală gravă a sistemului digestiv atrage o deshidratare bruscă, care determină deficite la nivelul întregului organism. Bem apă plată sau minerală constant. De fapt, toate apele sunt minerale pentru că au minerale sau electroliți. Au clor, sodiu, potasiu.

Andreea Groza: Ce înseamnă alimente înalt perisabile pentru sistemul digestiv? Dr. Alexandru Constantinescu: Alimentele perisabile trebuie consumate imediat ori stocate imediat la rece. În rest, sunt câteva reguli de urmat:

Toate alimentele, care au coajă, se spală cu apă și săpun înainte de consum - portocale, banane, pepene.

La codițele verdețurilor se pune jet de apă, pentru că acolo stau paraziții.

Carnea crudă se pune în pungă sigilată la frigider.

Ouăle se spală cu apă si săpun înainte de depozitare în frigider.

Fructele si legumele se pun în frigider în recipient separat.

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