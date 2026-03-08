Doctor de bine. Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Fumul de țigară ascunde eventualele suferințe ale țesuturilor dentare. Și astfel, boala evoluează fără simptome.
Cum reacționăm la o agresiune? Prin inflamație. Doar asta știe să facă organismul uman. Tot inflamația pare să fie sursa bolilor cronice. Haideți să vedem cum prea multă mâncare produce inflamație cronică în organele vitale.
Varicela poate să provoace accidentul vascular cerebral în copilărie și în adolescență. Aceasta deoarece varicela, cunoscută popular ca „vărsat de vânt", afectează vasele de sânge din creier. Împotriva acestei bolii infecțioase avem vaccin.
