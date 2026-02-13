„Cum să slăbim rapid dacă nu ne plac sportul și legumele?” Este titlul unei cărți de nutriție, iar răspunsul sunt creveții, cea mai ușoară și rapidă metodă de a include produsele marine în dietă.

Știm că este sănătos să consumăm de minimum 2 ori pe săptămână pește și fructe de mare, însă în practică nici 10% din populație nu atinge acest obiectiv. Creveții sunt o alternativă simplă la pește: sunt congelați, gata curățați și pot fi gătiți în câteva minute.

Beneficiile nutriționale fac din creveți un super-aliment, un concentrat de proteine și minerale cu putere sațiogenă maximă și fără riscuri pentru siluetă. Cu alte cuvinte, creveții sunt hrănitori, dar nu îngrașă, hiperproteici și hipocalorici în același timp.

Pentru numai 85 cal/100 g, avem 20 g proteine de cea mai înaltă calitate, grăsimi sub un gram și nicio urmă de carbohidrați. În plus, conțin din belșug vitamina B12 și acid folic cu efect antianemic, 1 mg fier, 1 mg zinc, 50% din doza zilnică de seleniu și mult iod.

La capitolul surse de proteine, creveții sunt la fel de valoroși precum carnea și peștele. Însă la capitolul minerale sunt net superiori, pentru că aduc tot ce e mai bun din mare: iodul este esențial pentru accelerarea metabolismului și funcționarea optimă a tiroidei, iar zincul crește imunitatea și reglează funcția sexuală la bărbați, de unde și efectul afrodisiac. Iar pentru cei care vor să fie în formă, creveții sunt alimentul ideal pentru creșterea masei musculare.

V-ați întrebat vreodată de ce creveții își schimbă culoarea la fiert și din gri-cenușiu se fac roz? „Vinovată” pentru această transformare este astaxantina, un pigment din familia carotenoizilor, prezent în algele cu care se hrănesc creveții. Pe lângă efectul estetic, are rol antioxidant și antiinflamator, deci creveții arată frumos în farfurie, dar contribuie și la sănătatea sistemului nervos și cardiovascular.

Este adevărat, după ou, creveții sunt alimentul cu cel mai mare nivel de colesterol - 200 mg/100 g produs, adică 70% din doza zilnică recomandată. E bine de știut că majoritatea colesterolului este concentrat în capul creveților, segment pe care nu îl mâncăm. Mai mult decât atât, combinația miraculoasă de nutrienți din creveți are efect pozitiv asupra profilului lipidic.

S-a arătat că o dietă bogată în colesterol (600 mg provenite din 300 g creveți/zi) produce o creștere a fracției de LDL colesterol cu 7%, dar și o creștere a HDL colesterolului cu 12%! În concluzie, dieta cu creveți are un impact pozitiv asupra nivelului de colesterol și reduce cu 13% și nivelul de trigliceride din sânge. Am considerat multă vreme oul ca fiind un concentrat de nutrienți de cea mai înaltă valoare. La o analiză mai atentă, se pare că avem în creveți un nou câștigător la categoria super-alimente.