Libanul insistă în respectarea strictă a încetării focului și încetarea operațiunilor israeliene de dinamitare în zonele ocupate, a declarat o sursă oficială pentru AFP, transmite news.ro.

Președintele libanez Joseph Aoun a confirmat că „se poartă discuții pentru prelungirea armistițiului". În viziunea sa, scopul negocierilor directe este „încetarea totală a agresiunilor israeliene și retragerea Israelului" din Liban.

„Nu avem dezacorduri serioase"

Israelul a adoptat un ton conciliant înaintea discuțiilor. „Nu avem dezacorduri serioase cu Libanul", a declarat miercuri ministrul de Externe, Gideon Saar, îndemnând guvernul de la Beirut să „colaboreze împreună împotriva statului terorist pe care Hezbollah l-a construit pe teritoriul vostru". Hezbollah, gruparea pro-iraniană, este marele absent al acestor discuții, la care se opune.

Cele două țări, aflate încă în stare de război, au mai organizat o întâlnire la 14 aprilie la Washington, prima de acest gen din 1993. Atunci, au convenit să inițieze negocieri directe pentru o pace durabilă, la o dată și într-un loc care urmează să fie stabilite. Libanul l-a însărcinat pe diplomatul Simon Karam să conducă delegația.

Context tensionat

Negocierile survin într-un context de violențe continue. Miercuri, bombardamentele israeliene asupra Libanului au dus la moartea jurnalistei Amal Khalil și la rănirea colegei sale, Zeinab Faraj, în localitatea al-Tiri, din sudul țării, unde lucrau pentru cotidianul Al-Akhbar. Agenția de presă libaneză Ani a raportat că alte patru persoane au fost ucise în cursul zilei.

Marți, Hezbollah a revendicat un atac asupra „liniei galbene" de separare stabilită de armata israeliană în sudul Libanului, afirmând că ripostează la încălcări „flagrante" ale armistițiului – pentru prima dată de la intrarea acestuia în vigoare. Miercuri, armata israeliană a anunțat că a ucis cu o zi înainte doi „teroriști" care „au trecut de linia de apărare avansată".

Conform armistițiului, Israelul își rezervă dreptul de a acționa împotriva „atacurilor planificate, iminente sau în curs de desfășurare" din Liban.

Iran, factor extern

Teheranul a cerut încetarea focului în Liban ca una dintre condițiile pentru reluarea negocierilor cu Washingtonul. Președintele Aoun a precizat însă că viitoarele negocieri israelo-libaneze vor fi „distincte" de discuțiile dintre Iran și SUA.

Donald Trump a anunțat miercuri prelungirea armistițiului dintre SUA și Iran, în vigoare din 8 aprilie, marcat de tensiuni în Strâmtoarea Ormuz. Pe plan diplomatic, situația rămâne confuză, în absența reluării discuțiilor la Islamabad între cele două părți beligerante principale.