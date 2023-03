De ce este important screening-ul genetic în timpul sarcinii atât pentru făt, cât și pentru mamă

Între 11 si 13 saptămâni, toate gravidele ar trebui să facă un test genetic.

Dr. Luiza Maria Guzga, medic specialist medicină materno-fetală: „Translucența nucală este lichidul din spatele gâtului copilului, de sub piele. Când e în cantitate mare s-a observat că e asociată cu anomalii cromozomiale sau defecte cardiace sau defecte scheletice. Dacă translucența nucală e prea mare, există riscul ca fătul să aibă urmatoarele defecte genetice - sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Edwards. Din păcate, sindrumul Down este frecvent. Apare la un făt din 700”.

Testul genetic nu e decontat de casa de asigurări. Aceleași analize arată și riscurile mamei.

Dr. Luiza Maria Guzga, medic specialist medicină materno-fetală: „Cu aceeași hormoni pe care îi folosim și la screeningul pentru sindromul Down îi folsim și pentru calcularea riscul de preeclamsie, restricție uterină, naștere prematură”.

Preeclamsia înseamnă hipertensiunea de sarcină. În timpul celor 9 luni de sarcină, inima mamei se dilată. De asemenea, crește debitul cardiac pentru că volumul sângelui crește. Aceste modificări conduc, în mod normal, la scăderea tensiunii.

Dr. Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog: „În al doilea trimestru de sarcină față de normal, tensiunea în mod fiziologic scade. Când crește, avem un semnal de alarmă”.

Dacă hipertensiunea este diagnosticată înainte sau în timpul sarcinii, aveți nevoie și de cardiolog.

Dr. Natalia Pătrașcu, medic primar cardiolog: „Am întâlnit cazuri de gravide cu tensiune neglijată și ajunsă mare și cu complicații. Măsurarea este obligatorie în sarcină. Există tratament și asta este vestea bună și toate datele care s-au adunat în ultima vreme confirmă clar că există medicamente sigure”.

Hipertensiunea în sarcină netratată are drept complicație severă preeclamsia severă. Singura cale de rezolvare este inducerea nașterii cu riscul prematurității fătului.

