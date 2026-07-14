Datorită energiei, durerea după sport este bună.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Să nu te lași, ăsta e cuvântul. Stai 8 ore la birou și te duci acasă, ești obosit, mănânci seara, te culci, te îngrași. Nu ai nicio dereglare cu glanda, este stilul tău de viață. Rata metabolismului scade oricum cu vârsta și toate reclamele astea, care umplu media - crești rata metabolismului. Nu-i adevărat, rata metabolismului, cu ea ne naștem! Ce putem schimba? Facem actitivate fizică și crești. Dar rata metabolismului - cu ea te naști, cu ea defilezi, cu vârsta scade, cu cât ții mai multe diete, iar scade. Nu trebuie neapărat, dacă nu avem timp, să mergem la sală. Stai la birou 50 de minute, 10 minute te învârți în jurul biroului, urci scări, lucruri simple”.

Mersul pe jos în ritm alert înseamnă efortul aerob. Glucoza stocată în organism este arsă în prezența oxigenului. Așa producem energie pe care mușchii o utilizează ca să se contracte și mai mult.

Rămânem fără suflu după un sprint. Am produs energie fără oxigen, adică efort anaeorob. Producem simultan acid lactic în mușchi. Acidul lactic înseamnă febră musculară. Dar tocmai din acid lactic producem, din nou, glucoză.

Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Cui pe cui se scoate, după o zi de febră musculară, la sală, nu zăcem în pat, mergem la sală sau în parc și antrenăm și alți mușchi, ca acidul lactic, care e în mușchi să iasă și să reintre în circuitul de formare al glucozei”.

Organismul uman vrea, zilnic, ambele tipuri de efort. Și cel ușor, aerob, și cel, care ne lasă fără suflu.

Aminoacizii, adică proteinele, se transformă în glucoză. Acizii grași, adică grăsimile, se transformă în glucoză. Glucoza produce acid lactic. Acidul lactic se transformă iar în glucoză.

În timpul efortului, consumați apă, puțin câte puțin. Apa elimină, în mod normal, acidul lactic.

Apa din sânge se pierde prin transpirație, sângele devine vâscos, inima lucrează mai mult să îl pompeze. Se numește derivă cardiacă și este motivul pentru care nu putem să facem efort la nesfârșit. Dar inima și toate celulele cer efort zilnic.