Este vorba despre lentile puse direct peste cristalin, peste lentila anatomică a ochiului. Venim cu detalii, la Doctor de bine.

Vederea perfectă înseamnă dioptrii zero. Miopia este cel mai frecvent viciu de refracţie al ochiului. În cazul copiilor miopi, odată ce cresc, din păcate, creşte şi miopia.

Fetele au nevoie de control la oftalmolog la fiecare șase luni, până la 14 ani. Iar băieţii au nevoie de control, tot din jumătate în jumătate de an, până la 18 ani. Apoi e recomandat un control oftalmologic anual. După ce se termină creşterea, există varianta chirurgiei refractive. Cel mai folosit tip de operaţie se adresează părţii din faţă a ochiului, numită cornee.

Dr. Cristian Moraru, medic primar oftalmolog: „Din experiența noastră, putem merge până la minus 6 -7 dioptrii. Laserul subțiază corneea, dacă corneea e suficient de groasă putem să mergem cu plafonul cu corectare la miopiei până la 6,7.”

Dr. Ozana Moraru, medic specialist oftalmolog: „Tehnica Lasik e cea mai cunoscuta în întreaga lume şi cea care are proba timpului. S-au făcut milioane de intervenţii, în experiența întregii comunități de oftalmologi din întreaga lume, e cea mai folosita. Are două părţi, se face un căpăcel de 100 de microni intramicroscopic, care se face cu femtolaser. Acestă parte a operaţiei durează 5-6 minute pentru ambii ochi. Apoi e trecut sub acest laser, pentru partea de șlefuire a corneei, şlefuieşte miopia.”

Apoi veţi sta o oră sub observaţie. În felul acesta, scăpaţi de ochelari ori de lentile de contact.

Ce se întâmplă în cazul miopiilor de minus 15, minus 16 ori minus 17?

Dr. Cristian Moraru, medic primar oftalmolog: „Laserul subţiază corneea, nu putem să-l folosim. Înseamnă să subţiem prea mult. În cazurile în care nu putem aplica laser, se pun lentile intra-oculare, peste lentila ochiului, peste cristalin, cu efect de lupă negativă. Sunt lentile speciale, în lume sunt două tipuri de lentile, ca un ochelar băgat în ochi. În felul acesta, scăpaţi de ochelarul vizibil.”