Cum să renunți la fumat? Exercițiile psihologice înainte de renunțarea la viciu

Nu am voință - spun cei mai mulți fumători, care vor să renunțe la tigară.

Nu contează voința - spun psihologii.

De ce nu contează voința ne explică psihologul clinician Bogdana Bursuc în emisiunea ”Doctor de bine”, realizată de Andreea Groza și difuzată exclusiv pe www.stirileprotv.ro și pe www.doctordebine.ro.

Andreea Groza: De ce nu contează voința?

Bogdana Bursuc: Auzim des - colegul s-a lăsat dintr-o dată pentru că a avut voință. Nu. Ce ne împiedică să ne lăsăm de fumat nu este voința, ci beneficiile din spatele fumatului. Fumez pentru că mă simt bine, mă calmez, mă relaxez, mă pot concentra mai bine. Fiecare persoană are beneficiile preferate pentru care fumează. Ce se întâmplă când oamenii spun ”nu am voință”, de fapt anticipează pierderea acestor beneficii, foarte multe dezavantaje. Pierderea plăcerii. Nu am energia să mă las de fumat, pentru că nu mai am benefiicii psihologice.

Mă simt rău, vreau o țigară. De ce?

Andreea Groza: În creier, avem o fomațiune care se numește amignală. Face un scurt circuit în cazul fumatorilor. De ce?

Bogdana Bursuc: Aceasta amigdală din creier este răspunzătoare de emoții, dar și de sevraj.

1. Când nu fumez câteva ore și simt că îmi lipsește ceva e implicată amigdala. Acesta e sevrajul la nicotină.

2. Am emoții - m-am certat, mi-e rău, am o stare de neliniște.

Fumătorul își ia o țigară, pentru că amigdala din creier nu face diferența între o emoție neplăcută și sevrajul de nicotină. Adică răspund la neliniște emoțională prin fumat. Ca nefumător am învățat să am alte soluții când am o emoție de frică, de plictiseală, când m-am certat cu cineva. Ca fumător, fac un scurt-circuit. Am o emoție neplăcută, iau o țigară.

Andreea Groza: Cum învățăm să nu mai facem acest scurt circuit?

Bogdana Bursuc: E important ca persoanele care doresc să se lase să își observe acest comportament – care sunt nevoile emoționale la care răspunde țigara - mi-e frică, mă plictisesc, mă odihnesc puțin. Apoi să văd ce face un nefumător în astfel de cazuri.

Andreea Groza: În momentul în care am o nevoie și vreau o țigară, să mă duc intr-un loc inconfortabil. De ce?

Bogdana Bursuc: E greu să mă motivez să renuț la toate lucrurile bune pe care le asociez cu fumatul - relaxare, o cafea, o pauză. Să exersez fumatul într-un loc inconfortabil, adică să mă duc sus pe bloc să fumez, în ploaie, la ghenă, înseamnă această reeducare a creierului că fumatul NU e plin de beneficii. Dacă vreau să renunț - să nu mai anticipiez o pierdere când mă gândesc să mă las. Dacă învăț acest comportament, am șanse mai mari să trăiesc fără țigări.

De ce să nu pui presiune pe un fumător?

Andreea Groza: Nu punem presiune pe un fumător: ”Nu mai fuma!” De ce?

Bogdana Bursuc: Da, pentru că dacă pui presiune te vei lovi de o opoziție și mai mare. Acestea sunt legiile fizicii. ”Nu mai fuma” ar putea fi înlocuit în familie cu ”ce te împiedică să te lași de fumat?”

Andreea Groza: Abia apoi intră în ecuație medicamentele.

Bogdana Bursuc: Da, medicamentele fac ca, biologic, fumatul să nu mai fie plăcut.