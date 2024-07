Cum pot fi depistate formațiunile suspecte din zona sânilor. Sfatul medicilor

Sânii se autopalpează în fiecare lună, după menstruație, ne recomandă medicii. Dacă descoperiți un nodul, mergeți în timp scurt la ecografie, dar fără frică. Peste 80% din nodulii mamari sunt benigni, adică nepericuloși.

În afară de auto-palpare, ecografia la sân în fiecare an trebuie să intre în rutina medicală elementară. De la 20 de ani, ecografia de sân se face an de an, pentru tot restul vieții. Chiar dacă nu simțiți ceva anormal în țesutul mamar. De la 40 de ani, va fi completată de mamografie.

Alexandru Blidaru, medic primar chirurgie oncologică: „E agasant și plictisitor să spui să faci mamografie după 40-45 de ani, la interval de 1-2 ani, dar acest lucru nu se întâmplă și statistica din România arată că screeningul nu depășește 10%. Suntem încă în preistoria screeningului pentru cancerul mamar și pentru cancerul colului uterin. Screening înseamnă ecografia de sân, o dată pe an. Și mamografie – o dată la fiecare 2 ani. În lipsa oricăror simptome. Aceste investigații, făcute la intervalul recomandat de medic, pot detecta tumori mici, perfect tratabile”.

Alexandru Blidaru, medic primar chirurgie oncologică: „Așa-numita chirurgie minimalistă, în care se extirpă tumora, dacă pacienta a făcut tratament sistemic, se extirpă numai zona unde a fost tumora, ceea ce este un prognostic foarte bun și se face biopsie de ganglion santinelă”.

Mai nou, pentru a determina ganglionul din axilă, care primește prima oară celule tumorale, numit ganglion santinelă, se folosește o substanță intens colorată - verde de indocianină.

Alexandru Blidaru, medic primar chirurgie oncologică: „Pentru a fi siguri că nu pierdem niciun ganglion santinelă, pentru a crește rata de identificare și pentru a scădea riscul de fals negativ - adică a lăsa ganglionii invadați în axilă, folosim și această substanță, care, în anumite situații, devine fluorescentă”.

Daniela Zob, medic primar oncolog: „Cu cât lucrurile se întâmplă mai devreme, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru toată lumea. Nu apucă celulele tumorale să se înmulțească și să își facă rezistență, nu apucă să își facă vase de sânge și să apară micrometastaze pe care nu le putem vedea imagistic. Adică celule care se cantonează, merg pe torentul circulator și se opresc în filtre – la nivelul ficatului, al plămânului sau cerebral. Tratamentul țintit, înainte de operație, face ca peste 50% din paciente să nu mai aibă o tumoră vizibilă imagistic. Din păcate, nu avem program național de screening pentru cancerul mamar. Aceasta ar permite ca boala să fie depistată devreme, când tratamentele sunt extrem de eficiente”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: