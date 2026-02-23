Mușcătura anormală se traduce în poziții anormale ale mușchilor.

Cristina Mihai, medic ortodont: „Când copilul are arcada superioară poziționată mai în față, el stă cu capul spre anterior că să compenseze obstruarea tractului respirator, stă cu spatele adus în forma literei S, atunci noi avem nevoie să colaborăm cu un coleg, care să-l ajuta să își devolte musculatura coloanei vertebrale pt a avea o postura corectă”.

Cum ne putem da seama că un copil nu mușcă bine? La maxilare, pot să apară zgomote că și cum se lovesc două castane una de alta, dar medicul ortodont poate evalua mușcătura, adică ocluzia dentară.

Cristina Mihai, medic ortodont: „Cele mai afectate sunt articulațiile temporo-madibulare, articulațiile care fac legătură între cele 2 arcade și de care foarte multe persoane nu sunt conștiente, pot avea probleme la umăr, șold, genunchi pt că noi compensăm ocluzia dentară schimbând poziția corpului că să putem să redresăm o poziție greșit începută”.

Emil Peptea, kinetoterapeut: „Cu ajutoul inteligenței artificiale, facem un screening, o analiză posturală în care ne vă exemplifica cu precizie zonele care necesită corecție și zonele care sunt predispuse la deficite de postură. Identificăm cauze care au duc la acesta deficiențe de postură și îi arătăm exerciții pe care ar trebui să le urmeze”.

Mușcătura incorectă e rezolvată de medicul ortodont în paralel cu exercițiile fizice, care vor corecta postura.