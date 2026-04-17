Ce-și doresc femeile? Să rămână tinere, frumoase și sănătoase! Aflați că se poate, prin ajustarea dietei!

Un studiu făcut pe femei cu vârsta între 40 și 65 ani a demonstrat că instalarea menopauzei poate fi întârziată cu până la 3,3 ani dacă mâncăm regulat legume și pește gras.

S-au urmărit obiceiurile alimentare a peste 35.000 femei timp de 6 ani. Concluzia?

Dieta vegetariană și consumul crescut de carbohidrați, adică orez, paste făinoase sau pâine grăbește instalarea menopauzei cu 1,8 ani. La polul opus, consumul zilnic de legume și ulei de pește au efecte miraculoase în menținerea sintezei de hormoni sexuali feminini.

Îmbătrânirea înseamnă oxidare, iar ovarele sunt și ele supuse acestui fenomen.

Cine se poate opune "ruginirii" din interior?

Vitamina C și antioxidanții din legume, alături de acizii grași Omega 3 din pește! Organismul uman nu poate sintetiza vitamina C, ea trebuia adusă din alimentație. La fel și pentru grăsimile omega 3, de aceea se numesc esențiale. Sinergia dintre omega 3 și antioxidanții din legume neutralizează radicalii liberi responsabili de îmbătrânire și îmbolnăvire.

Prezența de polifenoli vegetali în tubul digestiv protejează grăsimile omega 3 de oxidare și permite trecerea în circulație a unor molecule de acizi grași cu eficiență crescută.

Legume proaspete și pește, ăsta pare a fi secretul tinereții fără bătrânețe! Până acum știam că moștenirea genetică nu poate fi influențată indiferent de faptele noastre. Pare că lucrurile s-au schimbat: cu ulei de pește întârziem menopauza și osteoporoza.

Un studiu recent atestă faptul că suplimentarea cu Omega-3 și vitamina D3 pe o perioadă îndelungată are efect anti-aging.

Studiul VITAL Telomere a urmărit peste 1000 de persoane timp de 4 ani și a arătat că cei care au luat zilnic 1g Omega 3 plus 2000 UI de vitamina D au avut o scădere mai lentă a lungimii telomerilor, adică o încetinire a procesului de îmbătrânire la nivel celular. Acest combo de nutrienți are și alte beneficii: scade riscul de cancer și incidența bolilor autoimune, scade riscul de diabet și boli cardiovasculare.

Și pielea are de câștigat: Omega-3 și D3 scad nivelul de citokine proinflamatorii, reglează răspunsul imun în bolile inflamatorii și autoimune cutanate, stimulează producția de ceramide și previn deschidratarea.

Cei 2 nutrienți se prescriu adesea în cazurile de psoriazis, dermatită atopică, acnee, cuperoză sau în urma unor proceduri dermato-estetice.

Toată lumea a auzit de omega 3, doar că în practică nu avem niciodată suficient omega 3 în farfurie. Molecula magică de omega 3 nu are nevoie să fie brevetată, ea există în natură. Fie că provine dintr-un aliment sau dintr-un supliment, este esențial să includem omega 3 în dieta zilnică!