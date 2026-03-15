Noile medicamente împotriva kilogramelor în plus sunt primele care reduc și riscul infarctului ori al AVC-ului. Cum arată arterele? De răspunsul la această întrebare depinde speranța de viață. Factorii de risc cardiovascular sunt cei care afectează tocmai arterele. Vorbim de kilogramele în plus, fumat, hipertensiune, diabet neținut în control și sedentarism, adică probleme metabolice. În interiorul arterelor apar accidentele vasculare. Două treimi dintre acestea au legătură cu afectările metabolice.

5 kilograme în plus față de greutatea ideală pentru înălțimea dvs. Cresc riscul infarctului ori al AVC-ului. Ne explică profesor doctor Dan Gaiță:

Prof dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog: „Asta înseamna ca au 5-6 kilograme față de greutatea ideală, simplul fapt că dam medicamentele acestea, unul are dovezi clare, este voba de semaglutidă, simplu fapt ca dăm aceste medicamente peste medicația cardiovasculară - scade riscul de infarct, AVC, boala arterială periferică”.

Medicamentele destinate scăderii în greutate au în primul rând efecte bune cardiovasculare. Este vorba de analogii de GLP1, adică medicamente, care copiază un hormon produs de organism în intestin.

Prof dr. Dan Gaiță, medic primar cardiolog: „Ele au un efect suplimentar într-o zonă de inflamație cronică. Știm că excesul ponderal e legat de inflamația cronică. 2/3 din cei care au făcut infact au această inflamație cronică. Nu avem medicamente în afară de statine în doze mari și aspirină în doze mici. Această clasă de medicamente- putem preveni infarctul la cei care au avut infarct așa cum putem preveni infarctul la cei cu risc crescut. Semaglutida se dă de 10 ani în intreaga lume - diabetologii și cardiologii acum o știu. Dacă nu o iau că poate îmi face ceva rău înseamnă să accept că riscurile mele vor fi rele în continuare mari riscurile cardiovasrculare”.

Medicamentele destinate scăderii în greutate acționează, de fapt, pe tot sindromul metabolic. E vorba de boli, care au legătură – ficat gras, diabet, pancreas gras, hipertensiune, colesterol mare,

Ne explică profesor universitar doctor, Laura Iliescu:

Prof. univ. dr Laura Iliescu, medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Noi avem receptori pentru aceste substanțe la nivelul sistemului nervos, la nivelul pancreasului, la nivelul tubului digestiv, au o acțiune benefică pe mai multe organe implicate în ceea ce numim sindromul metabolic. Ficat gras - acționează pe steatoza hepatică tocmai prin acest rol anti-inflamator la nivelul ficatului cu efect antioxidant, pe aparatul cardiovascular peste tot. La nivelul rinichiului - pentru că determină creșterea eliminării de sodiu, adică are efect pe hipertensiune. Și rinichiul e implicat în acest cerc metabolic. Are toate aceste efecte foarte bune”.

Luate corect, după analize obiective, se consideră că medicamentele au puține efecte secundare. Și totusi:

Univ. dr Laura Iliescu, medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Dar nu te oprești și te întorci din nou la același stil de viață. Această biciuire metabolică nu este corectă, medicamentul trebuie integrat într-un complex - nu te scutește medicamentul de un exercițiu fizic și de o dietă adecvată, toate împreună își fac treaba”.