Andreea Groza: Ce înseamnă centru integrat în neurochirurgie?

Prof. dr. Horia Pleș: Un centru complet în care pacienții, care au nevoie de neurochirurgie, să nu fie plimbați dintr-un loc în altul. Toate bolile creierului, ori ale măduvei, pot fi tratate aici. Avem cabinetele clinice, avem imagistică, neuroanestezie, neurochirurgie, anatomie patologică. Pentru tumorile maligne există tumor board, adică o echipă, formată din neurochirurg, oncolog și radioterapeut, care decide tratamentul optim postoperator.

Echipa de neuroanestezie înseamnă medici anesteziști cu experiență în gestionarea pacienților de neurochirurgie, care dau anestezie doar pentru operațiile făcute de neurochirurg. Spre exemplu, la o tumoră cerebrală, crește presiunea intracraniană. Echipa de neuroanestezie folosește substanțe care nu cresc, la rândul lor, presiunea intracraniană.

Andreea Groza: Care sunt cele mai frecvente patologii tratate în centrul integrat de neurochirurgie?

Prof. dr. Horia Pleș: Tumorile. Pacienții, însă, nu trebuie să nu se sperie neapărat de cuvântul tumoră. Noi spunem tumoră la orice crește în cutia craniană, dar multe tumori sunt benigne. Iar la tumorile maligne, există grade de agresivitate, puține sunt extrem de agresive.

Tratăm patologii vasculare - anevrisme și malformații arteriovenoase. Anevrismele se tratează acum și de către neuroradiologi, printr-un cateter, care intră pe venă. Eu am operat peste 2000 de anevrisme, dar dacă ar fi să aleg, aș alege acum intervenția neurovasculară, pentru că recuperarea e foarte rapidă.

Andreea Groza: Ce înseamnă neuronavigație în neurochirurgie?

Prof. dr. Horia Pleș: Neuronavigația este un sistem care ne ajută să scanăm pacientul, imaginile intră într-un soft și apoi facem reconstrucția 3D a creierului. Intrăm apoi să operăm țintit, exact la nivelul tumorii. Chiar dacă popular așa se spune, noi nu operăm pe creier, ci în creier, unde sunt zone vitale. Și trebuie să știm exact unde e formațiunea, pentru că nu ne dorim ca pacientul să rămână cu deficite. Degeaba scoți o tumoră, dacă pacientul rămâne cu defecte de vorbire sau motorii, spre exemplu. De aceea luăm întotdeauna în calcul calitatea vieții pacientului.

Andreea Groza: Când ar trebui să începă recuperarea după operație?

Prof. dr. Horia Pleș: Imediat, a doua sau a treia zi. Dacă pacientul nu poate, vine kinetoterapeutul la pat și mobilizează pacientul cât mai repede. Sistemul nervos se recuperează foarte lent. Recuperează 90% abia într-un an, iar recuperarea medicală este esențială. Așadar noi vorbim despre deficite definitive după o operație abia la un an de la intervenție.