Când durerea de cap la copii devine semnal de alarmă: Simptomele care impun vizita la neurolog

02-09-2025 | 07:44
Frecvent, la suprasolicitare, copilul reacționează prin durere de cap. Aceasta apare des și în cazul celor mici. De obicei, se constată în cazul unor boli infecțioase.

Andreea Groza

Vă spunem când durerea de cap are nevoie de sfatul unui neurolog pediatru.

Toate infecțiile respiratorii dau durere de cap. Copilul are nevoie de anti-inflamatoare. Și de aspirarea frecventă a nasului. Apoi de medic, care să vadă cum evoluează eventuala infecție la nivelul urechii.

Manuela Rizescu Şef secție ORL, spitalul Marie Curie: Mergem la medic să vedem ce fel de otită este – la debut, complicată, trebuie internat. Poate să fie și mai rău- infecția se duce în osul din spate, se numește mastoidită. Otitele agresive infectează osul urechii, se umflă după ureche. Se deschide osul și se curăță în jur toate leziunile ca infecția să nu se ducă spre creier”.

Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: ”Sunt frecvente cazurile cu febră mare, 40, cu boli eruptice, care vin în camera de gardă pentru că îi doare capul. Durerea de cap este un simtom, care alertează orice părinte. În primul rând trebuie tratată boala pediatrică și apoi te adresezi neurologului”.

Dacă durerea de cap nu apare în contextul unei infecții, calculați câte ore de activitate are copilul zilnic. În curând începe școala, iar durerea de cap prin suprasolicitare va fi frecventă. Este un simptom, care nu arată o boală.

Cristina Moțoescu medic primar neurologie pediatrică: ”Este o cefalee normală când copilului îi se pun în cap mai mutl decât poate să ducă, am văzut în camera de gardă copii suprasolicitați. Un copil activ pe o perioadă de 10-11 ore pe timpul zilei este inuman. Dacă i se iau din sarcini, cefaleea dispare”.

Urgentă neurologică este însă durerea, care apare dimineață, uneori însoțită de vărsături.

Cristina Moțoescu, medic primar neurologie pediatrică: ”Când apare la un copilaș mai mic, când debutul e acut, copiul se trezește dimineață cu durere de cap să verse dimineața la trezire, durerea de cap să fi însoțită de vărsături”.

Acest tip de durere are nevoie de investigații de urgență. 

