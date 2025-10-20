Calcificările din sân pot fi periculoase. Detectarea timpurie face diferența între o viață sănătoasă și boală

20-10-2025 | 09:05
Acumulările de calciu care apar la nivelul sânului pot să nu sugereze o boală. Dar dacă arată ca un geam spart, sunt semnificative pentru boli grave.

Diagnosticul de certitudine în cazul oricărei formațiuni suspecte este dat de biopsie.

La mamografie, se pot vedea așa-numitele micro-calcificări și nu tumora propriu-zisă. Au nevoie de diagnostic. După 40 de ani, spun ghidurile europene, mamografia trebuie făcută anual.

Mamografia detectează tumorile mici

Dr. Ioan Stoian, medic primar ginecolog: „Să apară în interval de un an modificări care sunt cancer, și au fost cazuri în ultimii ani ca pacienta să dezvolte cancer de sân în 12 luni. Această mamografie digitală cu tomo-sinteză a adus două lucruri bune: Unu – această compresie a sânului se face foarte blând și a doua doză de iradiere este foarte mică. E ca o plimbare cu avionul de la Londra la New York, aceeași doză de iradiere, adică mai nimic. Această metodă pune în evidență tumori de 2-3 mm, adică foarte mici. E stadiul când, practic, dacă ai scos tumora, ai vindecat boala, ceea ce e cel mai important în cancerul de sân.”

În prezent, nu avem Program național pentru screeningul cancerului de sân, deși e cea mai frecventă boală oncologică în rândul femeilor. De aceea, contează să vă faceți timp, o dată pe an, pentru investigarea acestor organe – supuse riscului.

alergat miscare sport
Legătura surprinzătoare dintre tensiunea arterială și ficat, Cum ajută mișcarea zilnică

Investigațiile anuale previn cancerul

Dr. Narcis Mașala, medic primar radiolog: „Nu de la iradiere la mamografie se face cancer, ci de la prea puține investigații. Iradierea este foarte mică și ca să o înțelegem: la fiecare 2 săptămâni de viață, încasezi doza de radiații de la o mamografie.”

Doar la mamografie se pot observa așa-numitele calcificări.

Dr. Narcis Mașala, medic primar radiolog: „Micro-calcificările sunt acumulări de calciu, care pot să aibă o particularitate, care să fie foarte convingătoare pentru noi că suspiciunea de cancer e mare. Punctele acestea în linie sunt calcificări polimorfe, adică cum sunt cioburile când se sparte un geam și atunci spui calcificări polimorfe și ele se încadrează în BRADS 5, cea mai mare suspiciune de cancer.”

Leziunile din sân, descoperite când au doar câțiva milimetri, înseamnă că boala se vindecă doar prin operație. Este perfect vindecabilă.

