Anxietatea afectează tot mai mulți copii. Terapia cognitiv-comportamentală îi ajută să gestioneze gândurile negative

02-11-2025 | 10:57
Când copiii se tem că vor lua doar note mici, când se gândesc că nu sunt buni de nimic sau că li se va întâmpla ceva rău, înseamnă că anticipează situații înfricoșătoare. Toate pot fi generate de anxietate.

Se tratează prin terapie cognitiv-comportamentală.

Mariana Demeter, psiholog clinician: „Luăm un exemplu – merg la un interviu sau dau un examen sau ai teză și ai luat o notă mică. Gândul e – nu sunt capabil, nu sunt în stare de nimic, nu o să reușesc. Acesta e gând disfuncțional. 'Nu sunt în stare de nimic', 'sunt ultimul om', 'nu o să reușesc'. Așa dezvoltăm tulburarea de anxietate. Apare și în copilărie, și în adolescență, și la vârsta adultă.”

Dr. Anca Rusu, medic specialist psihiatrie pediatrică:Frica este un pericol obiectiv, anxietatea este anticipatorie și răspunde la întrebarea – dacă. 'Dacă o să iau o notă mică', 'dacă o să pățesc ceva', 'dacă părinții mei o să pățească ceva'. Acești copii sunt mereu preocupați – dacă, dacă. Ei nu-și rezolvă niciodată problemele. 'Dacă mi se întâmplă ceva, dacă apare ceva?'”

Specialiștii atenționează asupra efectelor depresiei

Anxietatea, odată apărută, se însoțește des de depresie.

Dr. Anca Rusu, medic specialist psihiatrie pediatrică:Poți avea anxietate, dar devine atât de copleșitoare încât corpul obosește și poți să ai simptome depresive, dar și depresia ajunge la cote de anxietate. Observațiile părinților nu sunt la fel de obiective ca observațiile pe care le face un medic în cabinet. Am avut cazuri în care depresia era atât de mare, dar părinții nu sesizau lucrul acesta.”

Corespondent PROTV: „După 2020, aproximativ 10% din copii suferă de o formă de depresie, ne spune chiar OMS. Fără ajutor, boala nu trece, ci evoluează, ne spun medicii. Aceștia ne îndeamnă să ne uităm cu mare atenție la copil, dacă acesta are dificultăți de somn ori este irascibil.”

Terapia cognitiv-comportamentală este validată științific și prima linie de ajutor și în anxietate, și în depresie.

Părinții trebuie să observe somnul și irascibilitatea copilului

Mariana Demeter, psiholog clinician: „Se identifică gândurile distorsionate la cei care primesc diagnostic de depresie și anxietate. Când ai un moment de anxietate, care sunt gândurile tale? Și e bine să ai un jurnal în care să notezi gândurile care vin atunci. Terapia cognitiv-comportamentală rezolvă repede, într-un timp scurt, nu trebuie să mergi la terapie un an de zile.”

Tulburările de somn ale copilului ori ale adolescentului trebuie să vă facă atenți. Dar și irascibilitatea. De asemenea, notele mici luate la școală nu arată întotdeauna că nu a învățat ori că nu-i pasă.

