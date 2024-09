Analiza de sânge care arată cât de fertilă este o femeie, o dată cu vârsta. Medicii propun să fie decontată de stat

Câte celule reproducătoare mai sunt în ovare? Pot să am o sarcină în viitor? O analiză banală de sânge arată cât timp biologic mai avem ca să putem obține o sarcină. E recomandată de la 20 de ani. An de an.