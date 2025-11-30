Amețelile pot fi cauzate de probleme la urechea internă. Ce se întâmplă cu mușchii oculari și cum îi poți evalua

30-11-2025 | 10:37
Amețim. De ce avem nevoie să ne testăm și ochii? Vorbind despre mușchii oculo-motori, aceștia sunt cei care țin ochii în orbite și despre cum pot să dea semnale greșite creierului.

Andreea Groza

Andreea Groza: „Funcționăm la propriul curent electric. Creierul funcționează electric, la fel cum inima bate - cu ajutorul curentului electric. Informațiile din organele de simț sunt trimise spre creier electric. În organele pereche, cum sunt urechile, de exemplu, activitatea electrică nu este egală, ceea ce poate cauza amețeli sau instabilitate, ne spun medicii.”

Este nevoie de egalitate între urechea dreaptă și cea stângă. Doar în acest caz nu apar amețeli. Activitatea electrofiziologică se măsoară obiectiv.

Cum afectează urechea internă amețelile

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „În caz de amețeală cronică recurentă, instabilitate, asimetrie între răspunsurile celor 2 urechi, ureche înfundată sau tinitus.”

Amețeala sau instabilitatea produsă de urechea internă este strâns legată de mușchii globilor oculari. Se numește reflex vestibulo-ocular și mișcă ochii în orbite în funcție de mișcările capului și reperele vizuale. Reflexul poate fi evaluat obiectiv de către medicul ORL pentru a descoperi cauza amețelilor.

medic orl
Cum afectează infecțiile recidivante ale urechii auzul. Avertismentul medicilor ORL

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „Dacă nu văd clar, am fost la oftalmologie și mi-au spus că sunt perfect, mi-au dat ochelari de corecție, atunci trebuie să vă gândiți că musculatura oculară nu primește informații egale. Ce înseamnă asta? Dacă ridic capul brusc, avem senzația că ne fug imaginile, sau ne întoarcem brusc și avem senzația de instabilitate, cum ar fi un copac în față. Dacă întorc capul brusc, simt că a fugit copacul cu mine. Sau nu pot să lucrez la computer și mă uit în jos, brusc în sus. Pierd imaginile în această mișcare bruscă.”

Informațiile primite de mușchii ochilor, de la urechile interne, nu sunt egale. Aceste informații nu pot fi vizualizate la RMN cerebral, ci doar prin teste funcționale.

Evaluarea funcționării corecte a reflexului vestibulo-ocular

Dr. Ioana Vodă, medic primar ORL: „Vedem dacă reflexele vestibulo-oculare din utriculă și saculă funcționează corect. Este singura modalitate de a vedea aceste patologii, deoarece nici RMN-ul nu poate să spună că o mică parte din ureche nu funcționează corect. Acest reflex are rolul de a informa despre mișcările pe verticală, de exemplu, când urcăm scările sau când ridicăm capul sus-jos.”

Testările funcționale care ajută la diagnosticarea acestor afecțiuni se realizează în cadrul consulturilor ORL.

Sursa: Pro TV

Etichete: ameteala, doctor de bine, ORL,

Dată publicare: 30-11-2025 10:36

