Cea mai mare acțiune de voluntariat pentru mediu din țara noastră este organizată de asociația Let’s Do It, Romania!, care face parte din mișcarea globală Let’s Do It World.

În România, Ziua de Curățenie Națională a devenit oficial lege, nr. 266/2024, iar în acest an marchează ediția cu numărul 13. Organizatorii estimează că peste 300.000 de voluntari din București și toate județele țării se vor implica pe 19 septembrie și vor contribui la un viitor mai curat. Înscrierile se fac pe app.letsdoitromania.ro.

În ultimii 15 ani, peste 2,9 milioane de voluntari s-au alăturat echipei Let’s Do It, Romania! pentru a curăța împreună deșeurile abandonate fie în orașe, localități, sate, în păduri sau munți, la mare, în toate locurile în care acestea au fost raportate direct celei mai mari mișcări sociale din România sau în aplicația sa - Let’s Do It, Romania!, disponibilă pentru iOS și Android aici.

Ce îi motivează pe români să se implice și să contribuie la un viitor mai curat?

Laura are 29 de ani, este din București și a devenit voluntar Let’s Do It, Romania! în 2018.

,,M-a motivat întotdeauna dragostea pentru natură și dorința de a avea un impact cât mai mic asupra ei. Încă din liceu eram pasionată de geografie și de sustenabilitate și, chiar dacă am ales un alt drum profesional, am simțit că vreau să păstrez loc pentru această preocupare în viața mea. La Let's Do It, Romania! am ajuns aproape întâmplător, dar oamenii foarte faini pe care i-am cunoscut aici m-au făcut să mă întorc de fiecare dată”, explică Laura.

Ana Maria Preda este din Târgoviște și face voluntariat din 2016. În 2022, a decis să se implice și în acțiuni de curățenie a deșeurilor abandonate.

,,Mă motivează dorința de a face o schimbare reală în comunitate, chiar și prin gesturi mici. Ca voluntar în Let's Do It, Romania! îmi place ideea că împreună putem avea un impact vizibil asupra mediului și putem inspira și alți oameni să fie mai responsabili. În plus, voluntariatul îmi oferă ocazia să cunosc persoane cu aceleași valori, să învăț lucruri noi și să contribui la un viitor mai curat și mai bun”, spune Ana Maria.

În acest an, mii de tineri din toată țara au ales să se înscrie pentru prima dată la Ziua de Curățenie Națională.

,,Am ales să fiu voluntară în echipa Let’s Do It, Romania! anul acesta pentru că pentru mine voluntariatul înseamnă implicare și să nu bați pasul pe loc în momentul în care un lucru poate fi făcut mai bine. Orice schimbare începe întotdeauna prin gesturi mici, dar concrete, iar fiecare dintre noi poate contribui în acest sens”, declară Andreea Ene, în vârstă de 23 de ani, din București.

Sebastian are 23 de ani și este din București, iar pentru el, acasă e peste tot.

,,Mă motiveaza faptul că a te îngriji de mediul înconjurător înseamnă să te îngrijești de propriul ,,acasă”, oriunde m-aș afla” argumentează Sebastian.

Livia Casian are de 23 de ani, este din Tulcea și locuiește în București, unde urmează un master în diplomație și negocieri internaționale. Recent a decis să se implice și alături

,,Având o experiență de câțiva ani în proiecte de voluntariat și coordonare comunitară, implicarea în echipa Let’s Do It, Romania! a venit firesc. Studiile și experiențele de până acum m-au învățat că dialogul și solidaritatea sunt esențiale, iar energia pe care o găsesc în această echipă este contagioasă și arată că schimbarea reală se construiește pe teren, nu doar online.

Pentru mine, proiectul acesta demonstrează câtă forță are o comunitate atunci când își unește energia pentru un obiectiv clar. Când mă gândesc la tema „Tu ce lași în urma ta?”, răspunsul meu este simplu: vreau să las spații în care natura să respire din nou și o mentalitate orientată pe responsabilitate, nu pe nepăsare. Dacă fiecare dintre noi lasă în jur puțin mai mult bine decât a găsit, viitorul pe care îl construim va arăta complet diferit”, povestește Livia.

Nicoleta are 46 de ani și iubește natura de când se știe, astfel că a fost firesc pentru ea să devină voluntar Let’s Do It, Romania!.

,,Eu am văzut lumea și foarte murdară și rea acum vreo 25 de ani. Dar, pe măsură ce anii au trecut, cu ajutorul educației, cu ajutorul celorlalți, a echipei Let’s Do It, Romania!, lucrurile au început să se schimbe în bine. Mă bucur să las în urma mea și copiilor mei un mediu care să îți bucure ochii și sufletul, să ne facă să ne bucurăm de viață”, spune ea.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Pe lângă strângerea tonelor de deșeuri și responsabilizarea oamenilor cu privire la mediul înconjurător, echipa Let’s Do It, Romania! își dorește ca tot mai mulți români să fie conștienți de ce lasă în urmă și să se implice zi de zi în protejarea naturii, chiar și prin acțiuni mici și simple. Tema din acest an a Zilei de Curățenie Națională este „Tu ce lași în urma ta?” și îndeamnă la reflecție si la conștientizarea fiecărui gest zi de zi.

,,„Tu ce lași în urma ta?” mă face să mă gândesc la lucrurile mici pe care le facem și care, puse cap la cap, chiar contează. Mi-ar plăcea să las în urma mea cât mai multe lucruri bune, amintiri frumoase și, de ce nu, un loc puțin mai curat și mai frumos decât l-am găsit. Sunt voluntară Let’s Do It, Romania din 2024 și mă bucur tare mult că fac parte din această comunitate”, explică Raluca.

,,Ceea ce vreau să las în urmă nu este doar un loc mai bun și mai curat pentru noi, dar și pentru generațiile care vin după noi. Eu vreau să las o urmă, un impact în tot ce fac astfel încât peste ani, când mă voi uita în urmă, să mă uit cu mândrie la acești ani și să-mi amintesc că nu am trăit degeaba, nu am stat pe margine ghidându-mă după principiul "să facă statul". Nu am trăit decât pentru casă și mașină, am trăit o viață cu sens ale cărei rezultate se vor vedea chiar și atunci când eu nu voi mai fi”, povestește Luminița Violeta, care are 44 de ani și este voluntară Let’s Do It, Romania! de 3 ani.

În 2025, peste 270,000 de voluntari din toată țara au strâns peste 427,000 de saci de deșeuri în București și cele 41 de județe. Cei care doresc sa participe la Ziua de Curățenie Națională, pe 19 septembrie 2026, se pot inscrie pe https://app.letsdoitromania.ro/.