PWN România a aniversat 15 ani de activitate și începe un nou mandat al Consiliului Director

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Pwn garden of growth

PWN România, organizație dedicată dezvoltării profesionale a femeilor și promovării unui leadership echilibrat, a aniversat 15 ani de activitate în România. 

autor
Stirileprotv

Evenimentul aniversar, intitulat „Garden of Growth”, a reunit aproximativ 250 de membre ale comunității, antreprenoare, lideri de business și parteneri ai organizației.

Evenimentul a avut loc pe 15 iulie, la Jubile Concept Pipera, și a marcat și începutul unui nou mandat al Consiliului Director al PWN România.

Noua conducere își propune să consolideze organizația ca spațiu de învățare, colaborare și reprezentare, cu accent pe dezvoltarea profesională a femeilor, susținerea leadershipului echilibrat și lansarea unor inițiative cu impact în comunitate.

„Când ne-am gândit la tema acestei seri, ne-am dat seama că ea nu vorbește doar despre viitor. Vorbește, de fapt, despre povestea noastră. Acum 15 ani s-a plantat o sămânță, iar astăzi nu vedem doar o organizație, ci o comunitate care a prins rădăcini și a înflorit”, a declarat Monica Eugeniu, președinta PWN România.

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Programele PWN România vor fi relansate din toamnă

Începând din această toamnă, organizația pregătește relansarea și dezvoltarea programelor dedicate antreprenoriatului, mentoratului și reprezentării femeilor în consiliile de administrație.

PWN România va continua și proiectul „Muzeul Digital al Femeilor Remarcabile”, inițiativă prin care organizația își propune să aducă în atenția publicului contribuțiile unor femei importante din România.

Programul evenimentului aniversar a inclus momente de networking, intervenții artistice și discuții între membrele comunității, antreprenoare, lideri de business și parteneri.

Pe scenă au urcat pianistul David Dumitrescu și artistul Dan Bittman. În cadrul evenimentului a avut loc și o prezentare de modă realizată cu sprijinul Riamor.

Unul dintre elementele centrale ale serii a fost „Tree of Growth”, un copac simbolic dedicat viitorului comunității. Invitații au fost încurajați să noteze valorile și ideile pe care le consideră importante pentru dezvoltarea organizației.

Printre mesajele adăugate s-au numărat echilibrul, curajul, încrederea, empatia, prietenia, sustenabilitatea, inovația, solidaritatea, profesionalismul și dezvoltarea unor proiecte durabile.

„Astăzi avem privilegiul, dar și responsabilitatea, de a planta semințele următorilor 15 ani: semințe de curaj, încredere, generozitate și solidaritate, care să devină oportunități pentru generațiile viitoare”, a afirmat Monica Eugeniu.

Obiectivele noului Consiliu Director

În noul mandat, Consiliul Director își propune să continue inițiativele dezvoltate în ultimii ani, să consolideze identitatea organizației și să creeze noi oportunități pentru membrele comunității.

„Privim acest mandat cu încredere și responsabilitate, hotărâte să transformăm ideile în inițiative relevante și provocările în oportunități de creștere. Credem în puterea colaborării și în capacitatea femeilor de a genera schimbări pozitive în mediul profesional și în societate”, a mai declarat președinta PWN România.

PWN România dezvoltă programe de mentorat, antreprenoriat și leadership și susține creșterea reprezentării femeilor în consiliile de administrație. Prin evenimente și inițiative comunitare, organizația creează contexte de colaborare între profesioniste din industrii, generații și etape de carieră diferite.

Etichete: conferinta,

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