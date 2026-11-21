Nicuşor Dan şi fiul său au fost prezenţi şi la meciul cu Tonga, din 6 noiembrie, pierdut de România, scor 38-43, scrie News.ro.

„Ne bucurăm şi suntem onoraţi să îl avem din nou pe primul om în stat alături de noi şi să vedem că stadionul nostru rămâne un loc în care sportul aduce oamenii împreună, indiferent de vârstă sau de statut", a scris Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf" pe pagina de Facebook.

Cu această victorie, Canada a câştigat şi trofeul „Cupa Cernavodă", pus în joc în meciurile directe dintre cele două echipe. Este pentru prima oară când canadienii câştigă acest trofeu, pus în joc din 2024.