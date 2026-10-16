Cursurile și atelierele practice fac parte din Doers School, programul de educație ecologică și implicare civică derulat de Let’s Do It, Romania! și finanțat de Primăria Sectorului 1 al Capitalei.

Prin proiectul special Doers School Sector 1 – Școli implicate pentru un cartier curat și rezilient climatic, copiii se implică în activități de curățenie în jurul școlilor, identifică probleme climatice din comunitățile lor și propun soluții și învață cum pot reduce risipa alimentară atât acasă, cât și la școală.

În primele săptămâni ale proiectului, peste 1.000 de elevi și peste 70 de profesori au participat la acțiuni de curățenie organizate cu ocazia Zilei de Curățenie Naționale, în curțile școlilor și în spațiile verzi din apropierea acestora, de la Parcul Herăstrău la Parcul Ioanid.

„Copiii simt pe pielea lor cât de cald e în clasă în septembrie sau ce se întâmplă pe stradă după o ploaie torențială. Cu Doers School Sector 1 vrem ca ei să treacă de la învățarea despre schimbările climatice la a propune soluții pentru propria școală și propriul cartier. În primele săptămâni, peste 1.000 de elevi au ieșit deja la curățenie alături de profesorii lor, iar acum urmează partea cea mai provocatoare: planurile lor de reziliență climatică și lecțiile despre risipa alimentară. Mulțumim Primăriei Sectorului 1 pentru că a ales să investească în educația de mediu a copiilor din cartier și tuturor profesorilor care s-au implicat”, declară Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania!

Prin Doers School Sector 1, elevii sunt încurajați să înțeleagă problemele de mediu, să observe cum se manifestă în comunitatea lor și să propună soluții. Programul se desfășoară în jurul a trei componente: acțiuni de curățenie în cartier, planuri de reziliență climatică realizate de elevi, lecții despre risipa alimentară și ce pot face concret pentru a o reduce.

În fiecare dintre cele 20 de școli, câte două clase de gimnaziu lucrează la propriul plan de reziliență climatică pentru clasă, școală, cartier sau oraș. Elevii identifică probleme pe care le observă în jurul lor, precum curți fără suficientă umbră, săli supraîncălzite sau zone predispuse la inundații, și propun măsuri concrete pentru rezolvarea lor, cu responsabili și termene. Fiecare școală beneficiază de două sesiuni de lucru susținute de un specialist, iar elevii primesc și un ghid digital interactiv care îi ajută să-și construiască propunerile. La finalul proiectului, vor rezulta 40 de planuri de reziliență climatică, care vor fi prezentate conducerilor școlilor și expuse în școli pentru a aduce soluțiile elevilor în atenția întregii comunități. De asemenea, ghidul de reziliență climatică și materialele educaționale despre risipa alimentară vor fi puse gratuit la dispoziția școlilor interesate atât din Sectorul 1, cât și din rețeaua națională Doers School.

În anul școlar 2025–2026, programul Doers School a ajuns la peste 6.500 de elevi și peste 400 de profesori din 48 de școli din București și alte 30 de județe, construind o comunitate de elevi și profesori care transformă educația de mediu în acțiuni concrete.

Pentru acest an școlar, echipa Let’s Do It, Romania! a lansat platforma digitală Doers School, prin care elevii din întreaga țară pot învăța, prin experimente, jocuri, proiecte practice și acțiuni în comunitate, despre schimbările climatice, reciclare, protecția pădurilor, reducerea poluării, sustenabilitate și alte teme esențiale de mediu. Prin această platformă, profesorii și elevii au acces la peste 45 de cursuri, activități și ateliere practice dedicate preșcolarilor și elevilor din ciclul primar și gimnazial.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice și face parte din mișcarea globală Let’s Do It World. De la lansare, organizația a mobilizat peste 3,2 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let's Do It, Romania, prin care cetățenii raportează deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Cei care doresc să doneze și echipeze voluntarii Let’s Do It, Romania! o pot face aici. Cei interesați de sponsorizări corporate pot trimite un e-mail la [email protected].