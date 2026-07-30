Două dintre cele mai recente meta-analize internaționale arată că empatia nu se dezvoltă prin lecții teoretice sau reguli impuse, ci prin experiențe relaționale repetate, în care copiii învață să își înțeleagă propriile emoții și să răspundă emoțiilor celorlalți.

„ Unul dintre cei mai importanți predictori ai felului în care va evolua un copil - în ceea ce privește bunăstarea emoțională, relațiile semnificative și chiar succesul în viață - este dacă a avut măcar un adult care a fost cu adevărat prezent pentru el”, spune Daniel J. Siegel , unul dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în neuropsihiatrie interpersonală și dezvoltarea copilului, prezenți pentru al doilea an consecutiv la festivalul ParentED Fest.

, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în neuropsihiatrie interpersonală și dezvoltarea copilului, prezenți pentru al doilea an consecutiv la festivalul ParentED Fest. Cercetările din domeniul dezvoltării copilului arată că prezența constantă a unui adult disponibil emoțional reprezintă unul dintre cei mai importanți factori de protecție pentru dezvoltarea pe termen lung a copilului.

București, 30.07.2026 - O meta-analiză publicată în 2024, care a analizat datele a 25.831 de copii și adolescenți, confirmă legătura directă dintre reglarea emoțională și dezvoltarea empatiei, iar o altă analiză, bazată pe 110 studii, arată că empatia se formează prin relații autentice și experiențe sociale repetate, nu prin informații teoretice. În contextul în care România se confruntă cu provocări majore privind sănătatea mintală și starea de bine a copiilor, ParentED Fest 2026 și Fundația Kids Hero aduc în prim-plan cele mai recente dovezi științifice și unii dintre cei mai importanți experți internaționali în dezvoltarea copilului.

Capacitatea copiilor de a construi relații sănătoase, de a colabora și de a-și gestiona emoțiile este una dintre cele mai importante competențe pentru viitor, arată cele mai recente cercetări din psihologia dezvoltării și neuroștiințe. În timp ce performanța este evaluată tot mai des prin rezultate academice și competențe digitale, literatura științifică indică faptul că dezvoltarea socio-emoțională reprezintă fundamentul pe care se construiesc toate celelalte competențe.

O meta-analiză publicată în 2024 în Psychological Bulletin1, care a inclus 58 de studii și date de la 25.831 de copii și adolescenți, arată o asociere semnificativă între reglarea emoțională și comportamentele empatice și prosociale. Asocierea generală identificată de cercetători indică faptul că acei copii care își gestionează mai bine propriile emoții tind să manifeste mai frecvent comportamente orientate către ceilalți.

Rezultatele sunt susținute și de o a doua analiză publicată în 20242, care a sintetizat rezultatele a 110 studii privind intervențiile în dezvoltarea empatiei - și arată că cele mai eficiente metode sunt cele bazate pe experiențe relaționale autentice și interacțiuni sociale repetate, nu simpla transmitere de informații despre empatie. Concluzia cercetătorilor este că empatia se dezvoltă cel mai eficient atunci când copilul are ocazia să o exerseze în relații reale: prin interacțiuni cu părinții, profesorii și colegii, prin experiențe de cooperare, ascultare și reglare emoțională.

Aceste concluzii sunt în deplină concordanță cu mesajele unora dintre cei mai influenți specialiști internaționali în dezvoltarea copilului, invitați la a treia ediție a festivalului de parenting ParentED Fest.

Relațiile care modelează dezvoltarea

Cercetările din ultimele decenii arată că relațiile timpurii nu sunt doar un context în care copilul crește, ci unul dintre mecanismele prin care se formează capacitățile sale emoționale și sociale.

Pentru Dr. Dan Siegel, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în neuropsihiatrie interpersonală și dezvoltarea copilului, relațiile reprezintă fundația dezvoltării sănătoase: „Unul dintre cei mai importanți predictori ai felului în care va evolua un copil – în ceea ce privește bunăstarea emoțională, relațiile semnificative și chiar succesul în viață – este dacă a avut măcar un adult care a fost cu adevărat prezent pentru el.” Dr. Dan Siegel va fi prezent pentru a doua oară la ParentED Fest, la ediția din 2026.

Cercetările sintetizate de Harvard Center on the Developing Child arată că interacțiunile constante și receptive dintre copil și adult („serve and return”) contribuie la dezvoltarea circuitelor neuronale implicate în reglarea emoțiilor, învățare și relaționare. Relațiile stabile funcționează ca factori de protecție împotriva stresului toxic și susțin dezvoltarea rezilienței.³

Această perspectivă este susținută și de studiile longitudinale care urmăresc dezvoltarea oamenilor pe parcursul mai multor decenii. Studiul Dunedin, unul dintre cele mai cunoscute studii de dezvoltare umană din lume, care urmărește aproximativ 1.000 de persoane din Noua Zeelandă de peste 50 de ani, a arătat că nivelul de autocontrol observat în copilărie este asociat ulterior cu rezultate mai bune în sănătate, integrare socială și stabilitate economică.⁴

Competențele emoționale influențează și performanța academică

Contrar percepției că abilitățile socio-emoționale sunt separate de succesul școlar, cercetările arată că acestea sunt strâns legate.

O meta-analiză amplă, care a analizat 213 programe și 270.034 de elevi, a arătat că elevii care au participat la programe de dezvoltare socio-emoțională au avut performanțe academice superioare celor care nu au participat, diferența fiind echivalentă cu o urcare medie de 11 poziții în distribuția rezultatelor. În plus, aceștia au înregistrat îmbunătățiri ale competențelor sociale și emoționale și reduceri ale comportamentelor problematice.⁵

La nivel internațional, OECD include competențe precum reglarea emoțională, cooperarea, empatia, reziliența și deschiderea către nou în categoria abilităților esențiale pentru dezvoltarea umană. Datele OECD arată că aceste competențe sunt asociate cu o mai bună adaptare la școală, relații sociale mai bune și un nivel mai ridicat de satisfacție cu viața.⁶

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că aproximativ unul din șapte adolescenți cu vârste între 10 și 19 ani se confruntă cu o problemă de sănătate mintală, ceea ce face ca prevenția și dezvoltarea competențelor emoționale încă din copilărie să devină o prioritate de sănătate publică.⁷

De la comportament la dezvoltare umană

Din perspectiva lui Alfie Kohn, autor american, conferențiar și unul dintre cei mai influenți critici ai educației bazate pe recompense și pedepse, educația centrată exclusiv pe conformare riscă să limiteze dezvoltarea autonomiei morale a copilului: „Cu cât ne concentrăm mai mult pe ascultare și obediență, cu atât îi ajutăm mai puțin pe copii să își dezvolte propriul discernământ moral.” Alfie Kohn este unul dintre speakerii confirmați ai ParentED Fest 2026, unde va susține o conferință dedicată educației bazate pe cooperare, autonomie și gândire critică.

Această perspectivă este completată de Erica Komisar, psihanalistă, psihoterapeută și autoare americană, recunoscută pentru cercetările și intervențiile sale privind atașamentul, dezvoltarea timpurie și sănătatea mintală a copiilor. Ea subliniază rolul relațiilor timpurii în prevenția dificultăților emoționale: „Sănătatea mintală a copiilor nu începe în adolescență și nici în momentul în care apar problemele vizibile. Ea începe mult mai devreme, în primii ani de viață, în relația pe care copilul o are cu adultul care îl îngrijește.” Erica Komisar se va alătura, de asemenea, ediției ParentED Fest 2026, unde va aborda importanța atașamentului sigur și a relației părinte - copil în dezvoltarea emoțională sănătoasă.

Mesajul comun al cercetărilor actuale este clar: dezvoltarea copilului nu înseamnă doar acumulare de informații sau performanță vizibilă. Înseamnă capacitatea de a înțelege, regla și exprima emoții, de a construi relații și de a participa sănătos la comunitate.

O perspectivă comună asupra viitorului

Pentru Diana Bălan, co-fondator ParentED Fest, investiția în dezvoltarea emoțională a copiilor este o investiție în viitorul societății: „În ultimii ani, am investit enorm în ceea ce îi învățăm pe copii, dar prea puțin în felul în care îi facem să se simtă. Cercetarea ne arată că relațiile sunt infrastructura invizibilă a dezvoltării umane. Un copil care se simte văzut, înțeles și în siguranță își dezvoltă nu doar reglarea emoțională, ci și capacitatea de a construi relații sănătoase.”

În acest demers, ParentED Fest este susținut pentru al doilea an consecutiv de Fundația Kids Hero, în calitate de Empowerment Partner, consolidând un parteneriat construit în jurul unei convingeri comune: dezvoltarea emoțională a copiilor este una dintre cele mai importante investiții pe care o societate le poate face.

Prin cazurile pe care le susține, Fundația Kids Hero contribuie la crearea unor contexte în care copiii mai puțin norocoși pot crește în siguranță, pot avea acces la sprijin în educație, sănătate și resurse pentru a-și putea atinge potențialul.

Într-un context în care performanța este evaluată tot mai frecvent prin rezultate și competențe tehnice, cercetările recente readuc în atenție rolul esențial al relațiilor și al experiențelor timpurii în dezvoltarea copiilor. Dovezile științifice acumulate în ultimii ani arată că modul în care copiii sunt sprijiniți, ascultați și tratați în primii ani de viață contribuie la formarea felului în care aceștia se raportează la ceilalți și la lumea din jur. Din această perspectivă, cultivarea empatiei devine o componentă importantă a dezvoltării copiilor și a construirii unor comunități mai sănătoase și mai conectate.

ParentEd Fest 2026 are loc pe 17 și 18 octombrie 2026, la București.